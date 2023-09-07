***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviCANER BİNGÖL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 28.08.2023 İcrada Görevli - RE-PIE Portföy Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil -MEHMET ALİ ERGİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 28.08.2023 İcrada Görevli - RE-PIE Portföy Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye DeğilÇAĞAKAN YİĞİT KÜÇÜK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 07.09.2023 İcrada Görevli RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyeliği,İcra Başkanı/Genel Müdür Evet Bağımsız Üye DeğilOSMAN DERELİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 01.09.2023 İcrada Görevli Değil - Ortaklık Dışı Şirkette Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190835 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiABDURRAHMAN ALP BEYAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 01.09.2023 İcrada Görevli Değil - Ortaklık Dışı Şirkette Şirket Ortaklığı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190835 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCANER BİNGÖL Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici - RE-PIE Portföy Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu ÜyelikleriMEHMET ALİ ERGİN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici - RE-PIE Portföy Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu ÜyelikleriÇAĞAKAN YİĞİT KÜÇÜK Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Üst Düzey Yönetici - RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyeliği,İcra Başkanı/Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192712BIST