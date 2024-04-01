***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerENVER ÇEVİK Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını - Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu ÜyelikleriKEMAL AKKAYA Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını - Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu ÜyelikleriGÖKAY YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici - Çeşitli Şirketlerde Yöneticilik ve Yönetim Kurulu ÜyelikleriHÜSEYİN KAYA Genel Müdür Üst Düzey Yönetici - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265397BIST