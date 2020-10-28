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***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

28.10.2020 14:08
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***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/10/2020
Karar Sayısı
2020-13
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                     MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
FİNANSAL RAPOR VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
 
KARAR TARİHİ      : 28.10.2020                                                  
KARAR SAYISI      : 2020-13
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II-14.1 TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
-          Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 01.01.2020-30.09.2020 ara  hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ("KHK")'nin 9 uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK'nın  15.04.2019 tarihli kararı ile belirlenip kamuya duyurulan 2019 TFRS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmemiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı, Bireysel Finansal Raporu ile , 01.01.2020-30.09.2020 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde  
-          Bireysel Finansal Rapor ve Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
-          Yürürlükteki Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanmış Bireysel Finansal Rapor'un, Şirketin aktifleri, pasifleri, kar ve zararı ile finansal durumu hakkında gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporu'nun da Şirketin işin gelişimi ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı,
       tespit olunmuştur.
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı                                
Metin Tanju ERKOÇ 
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Gündüz KÖSEMEN
Yönetim Kurulu Başkanı
Murat DOĞU
Genel Müdür 
Tahir ERSOY 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884686


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Riyal 2,2017 2,2127 % 1,26  
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12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.878 1.878 -29,98  
Altın Gr. 501 501 -0,79  
Cumhuriyet 3.300 3.350 -18,00  
Tam 3.288 3.371 -15,25  
Yarım 1.589 1.631 -7,37  
Çeyrek 797 815 -3,69  
Gümüş.Ons 23,26 23,29 -1,09  
Gümüş Gr. 6,21 6,22 -0,19  
B. Petrol 39,44 39,44 -2,17  
Seans Raporu 12:35
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