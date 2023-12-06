MİTRA BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.12.2023 15:14
MİTRA BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Erkut Yavuz 2.500,00 TRY 1,00
Muhammet Nurten 250,00 TRY 0,10
Turgut Sayar 250,00 TRY 0,10
Mehmet Uslu 250,00 TRY 0,10
Tolga Büyükdeğirmenci 219000 TRY 87,6
Ercan Özcan 250,00 TRY 0,10
Kaan Sertcan 2500 TRY 1,00
Zafer Uysal 25000 TRY 10,00
TOPLAM 250.000,00 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222750
BIST