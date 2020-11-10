***MLB*** BANK OF AMERICA YATIRIM BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***MLB*** BANK OF AMERICA YATIRIM BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım HesaplarBİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER9.400 0 9.400 0 0 0GARANTİ VE KEFALETLER(III-a) 0 0 0 0 0 0Teminat Mektupları0 0 0 0 0 0Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları0 0 0 0 0 0Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 0 0 0 0 0Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER9.400 0 9.400 0 0 0Cayılamaz Taahhütler9.400 0 9.400 0 0 0Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri9.400 0 9.400 0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(III-b) 0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER141.874 180.348 322.222 125.525 234.846 360.371EMANET KIYMETLER141.874 180.348 322.222 125.525 234.846 360.371Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Çekler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler141.874 180.348 322.222 125.525 234.846 360.371Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER0 0 0 0 0 0Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Teminat Senetleri0 0 0 0 0 0Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul0 0 0Diğer Rehinli Kıymetler0 0 0 0 0 0Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI151.274 180.348 331.622 125.525 234.846 360.371Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-a) 31.710 60.839 10.464 19.956Kredilerden Alınan Faizler601 1.349 0 433Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 187 0 45Bankalardan Alınan Faizler0 26 0 0Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler0 0 0 0Menkul Değerlerden Alınan Faizler5.875 5.717 814 1.965Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar5.875 5.717 814 1.965Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0 0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri25.234 53.560 9.650 17.513FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-b) -1.067 -995 -110 -255Mevduata Verilen Faizler0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-547 -652 0 -116Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-186 -4 -1 -2İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-334 -339 -109 -137Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ30.643 59.844 10.354 19.701NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ71.868 92.484 19.212 17.290Alınan Ücret ve Komisyonlar91.922 103.172 26.227 20.958Gayri Nakdi Kredilerden0 0 0 0Diğer91.922 103.172 26.227 20.958Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-20.054 -10.688 -7.015 -3.668Gayri Nakdi Kredilere-2 -2 -1 -1Diğer-20.052 -10.686 -7.014 -3.667TEMETTÜ GELİRLERİ(IV-c) 89 69 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-d) 6.759 -772 1.036 459Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)61 -3.759 -2.933 1.007Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)0 0 0 0Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)6.698 2.987 3.969 -548DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-e) 62.865 57.963 23.322 14.263FAALİYET BRÜT KÂRI172.224 209.588 53.924 51.713KREDİ KARŞILIKLARI (-)(IV-f) -3.796 -4.936 -209 -3.262PERSONEL GİDERLERİ (-)-50.144 -50.324 -18.024 -14.576DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-g) -46.322 -40.650 -15.434 -11.813NET FAALİYET KARI (ZARARI)71.962 113.678 20.257 22.062BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(IV-h) 71.962 113.678 20.257 22.062SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-ı) -17.681 -26.663 -4.971 -5.653Cari Vergi Karşılığı-16.737 -24.193 -6.493 -6.921Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-7.400 -8.597 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi6.456 6.127 1.522 1.268SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-i) 54.281 87.015 15.286 16.409DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-j) 54.281 87.015 15.286 16.409Grubun Karı (Zararı)54.281 87.015 15.286 16.409Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler50.000 0 0 0 0 -293 1.059 0 0 0 0 0 226.393 123.532 0 400.691 0 400.691TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye50.000 0 0 0 0 -293 1.059 0 0 0 0 0 226.393 123.532 0 400.691 0 400.691Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.015 87.015 0 87.015Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123.532 -123.532 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123.532 -123.532 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler50.000 0 0 0 0 -293 1.059 0 0 0 0 0 349.925 0 87.015 487.706 0 487.706Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler50.000 0 0 0 0 -367 1.059 0 0 0 0 0 349.925 109.447 0 510.064 0 510.064TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye50.000 0 0 0 0 -367 1.059 0 0 0 0 0 349.925 109.447 0 510.064 0 510.064Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.281 54.281 0 54.281Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109.447 -109.447 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109.447 -109.447 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler50.000 0 0 0 0 -367 1.059 0 0 0 0 0 459.372 0 54.281 564.345 0 564.345Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)478.048 50.775 528.823 468.104 44.728 512.832Nakit ve Nakit Benzerleri448.897 50.775 499.672 195.178 44.728 239.906Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-a) 51.848 19.855 71.703 36.583 15.105 51.688Bankalar(I-d) 397.049 30.920 427.969 158.595 29.623 188.218Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar27.634 0 27.634 271.409 0 271.409Devlet Borçlanma Senetleri27.634 0 27.634 271.409 0 271.409Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.517 0 1.517 1.517 0 1.517Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler1.517 0 1.517 1.517 0 1.517Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 29.989 29.989Krediler(I-f) 0 0 0 0 29.989 29.989Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-k) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(I-g) 0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Donuk Alacaklar0 0 0 0 0 0Özel Karşılıklar (-)0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-n) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)(I-h) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-i) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-j) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)16.586 0 16.586 11.169 0 11.169MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.288 0 1.288 1.944 0 1.944Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer1.288 0 1.288 1.944 0 1.944YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-m) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(I-o) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-p) 6.157 0 6.157 7.101 0 7.101DİĞER AKTİFLER(I-r) 73.057 95 73.152 29.836 71 29.907VARLIKLAR TOPLAMI575.136 50.870 626.006 518.154 74.788 592.942YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-a) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(II-c) 0 0 0 0 29.811 29.811PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(II-f) 0 0 0 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-e) 505 15.786 16.291 441 7.088 7.529KARŞILIKLAR(II-g) 26.626 8.685 35.311 22.699 13.107 35.806Genel Karşılıklar7.517 0 7.517 3.721 0 3.721Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı16.212 7.930 24.142 16.061 12.652 28.713Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar2.897 755 3.652 2.917 455 3.372CARİ VERGİ BORCU(II-h) 9.676 0 9.676 9.287 0 9.287ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(II-ı) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-d) 383 0 383 422 23 445ÖZKAYNAKLAR(II-j) 564.345 0 564.345 510.064 0 510.064Ödenmiş Sermaye50.000 0 50.000 50.000 0 50.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler692 0 692 692 0 692Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri459.372 0 459.372 349.925 0 349.925Yasal Yedekler13.645 0 13.645 13.645 0 13.645Statü Yedekleri19 0 19 19 0 19Olağanüstü Yedekler445.708 0 445.708 336.261 0 336.261Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar54.281 0 54.281 109.447 0 109.447Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı54.281 0 54.281 109.447 0 109.447Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI601.535 24.471 626.006 542.913 50.029 592.942Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)54.281 87.015DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)54.281 87.015Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış TablosuBANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı80.131 132.939Alınan Faizler35.822 59.372Ödenen Faizler-843 -855Alınan Temettüler89 69Alınan Ücret ve Komisyonlar92.095 105.550Elde Edilen Diğer Kazançlar56.507 57.963Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar0 0Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-50.144 -50.324Ödenen Vergiler-17.219 -11.998Diğer(VI-a) -36.176 -26.838Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim171.145 -140.583Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış239.951 -12.244Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış29.701 -1.991Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-42.567 -71.207Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-29.701 1.991Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(VI-a) -26.239 -57.132Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı251.276 -7.644YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.114 -3.201İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.114 -3.201Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-3.513 -3.722Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-3.513 -3.722Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(VI-a) 13.117 12.115Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)259.766 -2.452Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(VI-b) 239.906 291.584Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(VI-b) 499.672 289.132http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887847BIST