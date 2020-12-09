***MLB*** BANK OF AMERICA YATIRIM BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.12.2020 09:22
***MLB*** BANK OF AMERICA YATIRIM BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Unvan değişikliği sonrası güncellenmiş Sermaye Piyasası Kurulu Yetki Belgemiz ekte bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892224
BIST
12:101.346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,37
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.353
En Düşük
1.342
12:107,8288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0097
|Açılış
|: 7,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8418
En Düşük
7,8069
12:109,5008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0315
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
12:10468,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,21
|Açılış
|: 468,70
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,33
BIST En Aktif Hisseler12:10
|AKFGY
|4,73
|20.532.539
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|16.703.353
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.161.262
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|273.211.983
|% 9,94
|
|DOBUR
|27,18
|12.494.194
|% 9,86
|
|SNKRN
|7,02
|79.937
|% -9,88
|
|KERVN
|1,05
|582.765
|% -9,48
|
|KSTUR
|150,50
|26.639
|% -5,94
|
|IZMDC
|17,78
|18.899.587
|% -5,93
|
|BSOKE
|2,63
|242.017.695
|% -5,40
|
|EREGL
|13,49
|1.016.572.305
|% 0,30
|
|SISE
|7,10
|954.930.989
|% -0,42
|
|PETKM
|4,88
|894.548.452
|% -0,20
|
|SELEC
|18,72
|710.174.777
|% 3,08
|
|KRDMD
|5,19
|655.161.518
|% -0,76
|
|PETKM
|4,88
|894.548.452
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,08
|282.645.669
|% 1,46
|
|SISE
|7,10
|954.930.989
|% -0,42
|
|KRDMD
|5,19
|655.161.518
|% -0,76
|
|ODAS
|3,62
|401.988.757
|% 1,97
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8269
|7,8288
|% 0,12
|
|Euro
|9,4926
|9,5008
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,4749
|10,5274
|% 0,63
|
|Frank
|8,7790
|8,8319
|% 0,24
|
|Riyal
|2,0800
|2,0905
|% 0,11
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|-10,18
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|3.106
|3.153
|-12,00
|
|Tam
|3.092
|3.170
|-11,06
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-5,35
|
|Çeyrek
|749
|767
|-2,68
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,35
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,04
|
|B. Petrol
|49,39
|49,39
|0,55
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:20HLGYO
Yüzde 4.15 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 508, 774 adet işlem
-
12:19INVEO
Yüzde 7.01 oranında artışla 34.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 186, 781 adet işlem
-
12:17RHEAG
Yüzde 9.79 oranında artışla 4.60 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 564, 244 adet işlem
-
12:16XU100
Endeks 1, 347 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 10, 037.00 milyon TL de
-
12:16AKFGY
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.73 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 246, 821 adet işlem