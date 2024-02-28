***MLB*** BANK OF AMERICA YATIRIM BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2024 14:56
***MLB*** BANK OF AMERICA YATIRIM BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncellenmiş Sermaye Piyasası Kurulu Yetki Belgemiz ekte bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252641
BIST
'
15:539.156
En Düşük
|Değişim
|: -0,25%
|| -23,20
|Açılış
|: 9.185
|
|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.111
En Yüksek
9.237
15:5331,1930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0493
|Açılış
|: 31,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2450
|
31,3872
En Düşük
31,0687
15:5333,7511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0574
|Açılış
|: 33,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
34,0887
En Düşük
33,6740
15:532.035,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,84
|Açılış
|: 2.035,86
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
|
2.049,92
En Düşük
2.026,25
BIST En Aktif Hisseler15:31
|EDATA
|36,30
|91.363.079
|% 10,00
|
|INVEO
|49,94
|349.431.518
|% 10,00
|
|KTLEV
|132,00
|411.041.845
|% 10,00
|
|YAYLA
|17,27
|66.752.285
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|25.481.554
|% 10,00
|
|UFUK
|238,50
|4.308.981
|% -10,00
|
|ERSU
|31,28
|33.668.927
|% -9,96
|
|SNKRN
|45,00
|4.688.840
|% -9,96
|
|KERVN
|1,79
|5.774.885
|% -9,60
|
|UMPAS
|11,61
|1.495.830
|% -8,58
|
|EREGL
|48,24
|15.275.213.329
|% 2,73
|
|THYAO
|281,00
|7.133.764.417
|% 0,27
|
|PGSUS
|862,00
|3.332.283.713
|% 4,04
|
|TUPRS
|162,50
|3.230.679.065
|% 1,44
|
|KCAER
|64,05
|3.063.874.608
|% -1,54
|
|EREGL
|48,24
|15.275.213.329
|% 2,73
|
|ZOREN
|5,53
|1.145.305.088
|% 2,79
|
|ISCTR
|11,03
|1.884.584.968
|% -1,25
|
|EKGYO
|11,36
|1.897.849.018
|% 0,53
|
|ADESE
|2,93
|299.019.997
|% 3,90
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1830
|31,1894
|% 0,15
|
|Euro
|33,7585
|33,7637
|% -0,13
|
|Sterlin
|39,3261
|39,5234
|% -0,12
|
|Frank
|35,2979
|35,5105
|% 0,08
|
|Riyal
|8,2901
|8,3317
|% 0,14
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,33
|22,36
|% 0,66
|
|Platin
|881,90
|882,46
|% 0,66
|
|Paladyum
|917,73
|921,94
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,90
|81,90
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,01
|2.027,29
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:31
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-
15:46MAKIM
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 61.75 lira fiyatla işlem gören hissede 442, 024 adet işlem
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15:45KERVN
Yüzde -9.60 oranında düşüşle 1.79 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 058, 472 adet işlem
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15:44BURVA
Yüzde -3.57 oranında düşüşle 143.20 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 944 adet işlem
-
15:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 91 kaybederek (% -0.10 ) 8, 022
-
15:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUREN, AKENR, PNLSN, DIRIT, INVEO, MOBTL, QNBFL, PATEK, QNBFB, LMKDC