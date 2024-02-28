***MLB*** BANK OF AMERICA YATIRIM BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MLB*** BANK OF AMERICA YATIRIM BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGüncellenmiş Sermaye Piyasası Kurulu Yetki Belgemiz ekte bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252641BIST