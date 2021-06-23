***MLB*** BANK OF AMERICA YATIRIM BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.06.2021 18:13
***MLB*** BANK OF AMERICA YATIRIM BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Yatırım Bankacılığı Faaliyetleri, İşlem Aracılığı Faaliyetleri, Sınırlı Saklama Faaliyetleri, Emir İletimine Aracılık Faaliyetleri
Şirketin Süresi Süresiz
Yetki Belgeleri
Yetki Belgesi Türü Tarihi Numarası
İşlem Aracılığı Faaliyeti, Emir İletimine Aracılık Faaliyeti ve Sınırlı Saklama Hizmeti 04.07.2017 BNK-044
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MÜGE TARIMCI Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
HAKAN ÇAĞLAR Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
MUSTAFA TİRYAKİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Banu Merve Çobanoğlu Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Kelezoğlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Fahri Tankut Manav Yönetim Kurulu Üyesi
Artun Alpüstün Yönetim Kurulu Üyesi
Müge Tarımcı Genel Müdür Yardımcısı
Hakan Çağlar Genel Müdür Yardımcısı
Mustafa Tiryaki Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943850
BIST