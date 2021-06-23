***MLB*** BANK OF AMERICA YATIRIM BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MLB*** BANK OF AMERICA YATIRIM BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Yatırım Bankacılığı Faaliyetleri, İşlem Aracılığı Faaliyetleri, Sınırlı Saklama Faaliyetleri, Emir İletimine Aracılık FaaliyetleriŞirketin Süresi SüresizYetki BelgeleriYetki Belgesi Türü Tarihi Numarasıİşlem Aracılığı Faaliyeti, Emir İletimine Aracılık Faaliyeti ve Sınırlı Saklama Hizmeti 04.07.2017 BNK-044Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMÜGE TARIMCI Genel Müdür Yardımcısı BankacıHAKAN ÇAĞLAR Genel Müdür Yardımcısı BankacıMUSTAFA TİRYAKİ Genel Müdür Yardımcısı BankacıSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviBanu Merve Çobanoğlu Yönetim Kurulu BaşkanıHüseyin Kelezoğlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel MüdürFahri Tankut Manav Yönetim Kurulu ÜyesiArtun Alpüstün Yönetim Kurulu ÜyesiMüge Tarımcı Genel Müdür YardımcısıHakan Çağlar Genel Müdür YardımcısıMustafa Tiryaki Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943850BIST