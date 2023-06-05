***MLB*** BANK OF AMERICA YATIRIM BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.06.2023 15:32
***MLB*** BANK OF AMERICA YATIRIM BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
BANU MERVE BAŞAR Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı
Hüseyin Kelezoğlu Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür
CANAN JALE URAS ALPAY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Sınırlı Sorumlu İMC Evi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ? Başkan
Fahri Tankut Manav Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
ARTUN ALPÜSTÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
FUNDA ÇELİK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Başkanı
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Banu Merve Başar Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Kelezoğlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Fahri Tankut Manav Yönetim Kurulu Üyesi
Artun Alpüstün Yönetim Kurulu Üyesi
Müge Tarımcı Genel Müdür Yardımcısı
Hakan Çağlar Genel Müdür Yardımcısı
Mustafa Tiryaki Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156047
BIST
17:595.372
En Düşük
|Değişim
|: 5,03%
|| 257,12
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.375
17:5921,2483
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2916
|Açılış
|: 21,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
17:5922,9768
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 0,5196
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
17:591.337,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 24,43
|Açılış
|: 1.337,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.340,52
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SASA
|63,80
|3.057.848.887
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|69.816.733
|% 10,00
|
|BRSAN
|229,00
|445.021.363
|% 9,99
|
|BFREN
|4.227,30
|77.892.625
|% 9,99
|
|POLHO
|11,01
|102.527.052
|% 9,99
|
|IMASM
|24,22
|542.194.752
|% -9,96
|
|ISSEN
|18,35
|37.721.655
|% -9,96
|
|ATSYH
|65,65
|3.554.774
|% -6,15
|
|PAMEL
|171,10
|268.395.608
|% -5,99
|
|GMTAS
|12,44
|74.529.892
|% -3,79
|
|THYAO
|164,40
|12.748.117.275
|% 9,53
|
|KCHOL
|93,80
|5.377.596.288
|% 9,96
|
|AKBNK
|18,17
|5.190.707.684
|% 3,53
|
|YKBNK
|12,09
|4.914.542.872
|% 4,68
|
|GARAN
|29,50
|4.053.992.887
|% 2,93
|
|EKGYO
|7,61
|3.270.141.581
|% 4,25
|
|YKBNK
|12,09
|4.914.542.872
|% 4,68
|
|AKBNK
|18,17
|5.190.707.684
|% 3,53
|
|ISCTR
|12,62
|3.110.967.904
|% 2,94
|
|GARAN
|29,50
|4.053.992.887
|% 2,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2440
|21,2483
|% 1,39
|
|Euro
|22,8741
|22,9768
|% 2,31
|
|Sterlin
|26,2650
|26,3967
|% 1,00
|
|Frank
|23,3445
|23,4851
|% 1,64
|
|Riyal
|5,6469
|5,6753
|% 1,37
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|9,49
|
|Altın Gr.
|1.337
|1.337
|24,08
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.154
|58,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|57,72
|
|Yarım
|4.401
|4.512
|-54,00
|
|Çeyrek
|2.207
|2.263
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,57
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,05
|0,11
|
|B. Petrol
|77,01
|77,01
|0,88
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ODAS, GUBRF
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, HEKTS, KCHOL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 235, 32 artarak (% 5.12 ) 4, 830
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ITTFH, ZEDUR, KLGYO, EUKYO, BURCE, OSMEN, KCHOL, SASA, ADEL, TAVHL
-
17:58
HEKTS, MARKA, GEREL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında