***MLB*** BANK OF AMERICA YATIRIM BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MLB*** BANK OF AMERICA YATIRIM BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)BANU MERVE BAŞAR Kadın Yönetim Kurulu Başkanı BankacıHüseyin Kelezoğlu Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel MüdürCANAN JALE URAS ALPAY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Sınırlı Sorumlu İMC Evi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ? BaşkanFahri Tankut Manav Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıARTUN ALPÜSTÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıFUNDA ÇELİK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi BaşkanıSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviBanu Merve Başar Yönetim Kurulu BaşkanıHüseyin Kelezoğlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel MüdürFahri Tankut Manav Yönetim Kurulu ÜyesiArtun Alpüstün Yönetim Kurulu ÜyesiMüge Tarımcı Genel Müdür YardımcısıHakan Çağlar Genel Müdür YardımcısıMustafa Tiryaki Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156047BIST