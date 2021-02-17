***MLB*** BANK OF AMERICA YATIRIM BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
17.02.2021 20:44
***MLB*** BANK OF AMERICA YATIRIM BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/02/2021
Karar Sayısı
1007
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASA KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ilişikte sunduğumuz Bank of America Yatırım Bank A.Ş'nin 31 Aralık 2020 tarihli Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ile 2020 Yılı Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, Bankamız'daki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği ve Bankamız'daki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çer
14:471.560
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 19,72
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.562
En Düşük
1.548
14:476,9421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0239
|Açılış
|: 6,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
7,0009
En Düşük
6,9225
14:478,3909
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4439
En Düşük
8,3628
14:47398,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,64
|Açılış
|: 398,17
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler14:47
|MERIT
|257,70
|889.580
|% 9,99
|
|KLMSN
|26,00
|13.025.825
|% 9,98
|
|IDEAS
|35,92
|6.804.182
|% 9,98
|
|LINK
|35,30
|58.379.957
|% 9,97
|
|FROTO
|183,20
|667.897.945
|% 9,96
|
|SONME
|87,75
|8.906.253
|% -10,00
|
|NIBAS
|30,60
|11.878.520
|% -9,95
|
|CASA
|180,00
|1.514.848
|% -9,55
|
|RODRG
|27,02
|2.570.103
|% -9,08
|
|UMPAS
|1,91
|578.451
|% -9,05
|
|HALKB
|5,95
|2.996.158.889
|% 3,12
|
|SASA
|48,66
|1.809.543.808
|% 7,46
|
|GARAN
|9,56
|1.107.074.614
|% 0,10
|
|THYAO
|12,55
|1.043.552.575
|% 2,87
|
|KOZAL
|144,90
|1.000.756.479
|% 1,83
|
|HALKB
|5,95
|2.996.158.889
|% 3,12
|
|VAKBN
|4,49
|926.172.199
|% -0,88
|
|ODAS
|4,16
|641.409.645
|% 1,46
|
|SKBNK
|1,49
|227.449.828
|% 0,00
|
|PETKM
|5,16
|680.299.886
|% 2,18
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9371
|6,9421
|% -0,34
|
|Euro
|8,3830
|8,3909
|% -0,01
|
|Sterlin
|9,6351
|9,6834
|% 0,10
|
|Frank
|7,6949
|7,7412
|% -0,29
|
|Riyal
|1,8427
|1,8520
|% -0,45
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|9,56
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,67
|
|Cumhuriyet
|2.650
|2.690
|-17,00
|
|Tam
|2.638
|2.705
|-16,80
|
|Yarım
|1.275
|1.308
|-8,13
|
|Çeyrek
|640
|654
|-4,07
|
|Gümüş.Ons
|27,14
|27,17
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,06
|-0,07
|
|B. Petrol
|64,33
|64,33
|-0,01
|
Seans Raporu
14:47
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