***MLB*** MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
10.02.2020 20:14
***MLB*** MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/02/2020
Karar Sayısı
956
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
31.12.2019 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASA KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ilişikte sunduğumuz Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş'nin 31 Aralık 2019 tarihli Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ile 2019 Yılı Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, Bankamız'daki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve ara dönem faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği ve Bankamız'daki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların Bankamız'ın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
10 Şubat 2020
Hüseyin Kelezoğlu Müge Tarımcı
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818270
BIST
18:05118.342
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -2.673,62
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
18:056,0164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 6,0190
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|Önceki Kapanış
|: 6,0130
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6,0250
En Düşük
5,9746
18:056,5703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
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|Açılış
|: 6,5790
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|Önceki Kapanış
|: 6,5850
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6,5982
En Düşük
6,5480
18:05304,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,10
|Açılış
|: 304,85
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
305,41
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|49.443.370
|% 19,92
|
|DESA
|5,95
|51.581.203
|% 15,76
|
|SAYAS
|3,13
|10.651.574
|% 14,65
|
|TSPOR
|3,53
|1.016.623.785
|% 11,36
|
|RYSAS
|11,00
|22.925.506
|% 10,22
|
|GYHOL
|25,80
|11.161.560
|% -11,64
|
|LINK
|29,54
|4.256.544
|% -11,29
|
|DOKTA
|48,72
|69.021.018
|% -10,52
|
|INTEM
|10,16
|2.117.504
|% -10,41
|
|IZTAR
|2,97
|1.028.020
|% -10,27
|
|THYAO
|14,02
|2.173.757.251
|% -3,11
|
|TSPOR
|3,53
|1.016.623.785
|% 11,36
|
|PETKM
|3,98
|717.692.869
|% -3,16
|
|GARAN
|11,78
|659.785.823
|% -1,59
|
|ASELS
|24,12
|653.479.912
|% -1,39
|
|IHLGM
|1,24
|439.274.940
|% 0,81
|
|TSPOR
|3,53
|1.016.623.785
|% 11,36
|
|EKGYO
|1,63
|432.441.318
|% -2,98
|
|KRDMD
|2,83
|620.919.478
|% -3,41
|
|ODAS
|2,13
|461.774.965
|% -4,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7447
|7,7835
|% 0,20
|
|Frank
|6,1323
|6,1693
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5991
|1,6071
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|5,88
|
|Altın Gr.
|305
|305
|1,29
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|53,27
|53,27
|-1,18
|