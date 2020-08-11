***MLB*** MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
11.08.2020 19:49
***MLB*** MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/08/2020
Karar Sayısı
977
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş Q2 Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASA KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ilişikte sunduğumuz Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş'nin 30 Haziran 2020 tarihli Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ve ara dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, Bankamız'daki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve ara dönem faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği ve Bankamız'daki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların Bankamız'ın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
11 Ağustos 2020
Hüseyin Kelezoğlu Müge Tarımcı
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868185
BIST
18:051.110
En Yüksek
|Değişim
|: 3,21%
|| 34,53
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.112
En Düşük
1.082
18:057,2425
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -0,0952
|Açılış
|: 7,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
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7,3506
En Düşük
7,2052
18:058,5380
En Yüksek
|Değişim
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|| -0,0777
|Açılış
|: 8,5050
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|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4844
18:05447,99
En Yüksek
|Değişim
|: -6,37%
|| -30,46
|Açılış
|: 447,99
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
447,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|KUTPO
|31,46
|25.681.991
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|1.890.939
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|248.388
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|60.075.543
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|5.145.089
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|9.316.771
|% -9,96
|
|GLRYH
|18,18
|122.809.555
|% -9,28
|
|ISATR
|242.000,00
|242.000
|% -9,06
|
|THYAO
|11,61
|2.178.844.230
|% 9,94
|
|ASELS
|18,10
|1.835.766.397
|% 0,39
|
|EKGYO
|2,07
|1.830.019.894
|% 4,55
|
|GARAN
|7,05
|1.515.198.924
|% 7,31
|
|SISE
|6,30
|1.499.857.399
|% 5,88
|
|EKGYO
|2,07
|1.830.019.894
|% 4,55
|
|YKBNK
|2,15
|523.278.605
|% 5,39
|
|AKBNK
|5,07
|1.201.857.248
|% 6,51
|
|SISE
|6,30
|1.499.857.399
|% 5,88
|
|GARAN
|7,05
|1.515.198.924
|% 7,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2294
|7,2376
|% -1,36
|
|Euro
|8,5009
|8,5317
|% -0,97
|
|Sterlin
|9,4546
|9,5021
|% -1,14
|
|Frank
|7,8815
|7,9290
|% -1,25
|
|Riyal
|1,9267
|1,9364
|% -1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|-104,94
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-29,00
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.064
|-199,00
|
|Tam
|3.006
|3.083
|-195,43
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-94,54
|
|Çeyrek
|729
|746
|-47,27
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,51
|-3,65
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|-0,94
|
|B. Petrol
|44,81
|44,81
|-0,18
|
Seans Raporu
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