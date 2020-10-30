***MLB*** MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş.( Unvan Değişikliği









***MLB*** MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanMERRILL LYNCH YATIRIM BANK ANONİM ŞİRKETİYeni UnvanBANK OF AMERICA YATIRIM BANK ANONİM ŞİRKETİUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi30/10/2020Açıklamalar26.10.2020 Tarihli Genel Kurul'da onaylanan şirketimiz "MERRILL LYNCH YATIRIM BANK ANONİM ŞİRKETİ" olan Unvanının "BANK OF AMERICA YATIRIM BANK ANONİM ŞİRKETİ" olarak değiştirilmesi kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30.10.2020 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884957BIST