***MLB*** MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş.( Unvan Değişikliği
30.10.2020 16:14
***MLB*** MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
MERRILL LYNCH YATIRIM BANK ANONİM ŞİRKETİ
Yeni Unvan
BANK OF AMERICA YATIRIM BANK ANONİM ŞİRKETİ
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
30/10/2020
Açıklamalar
26.10.2020 Tarihli Genel Kurul'da onaylanan şirketimiz "MERRILL LYNCH YATIRIM BANK ANONİM ŞİRKETİ" olan Unvanının "BANK OF AMERICA YATIRIM BANK ANONİM ŞİRKETİ" olarak değiştirilmesi kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30.10.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884957
BIST
16:491.106
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -20,88
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:498,3814
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0931
|Açılış
|: 8,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3814
En Düşük
8,2678
16:499,8027
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1218
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8027
En Düşük
9,6423
16:49506,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 9,29
|Açılış
|: 506,67
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:47
|KARTN
|1.812,80
|63.517.525
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|KONTR
|16,19
|224.921.465
|% 9,99
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,08
|1.211.160
|% -9,93
|
|TSKB
|2,09
|5.188.661.189
|% -9,91
|
|GARAN
|6,62
|884.546.466
|% -2,36
|
|PETKM
|4,20
|770.588.113
|% 4,22
|
|SKBNK
|1,82
|737.373.839
|% -8,08
|
|SISE
|6,16
|626.511.214
|% -2,38
|
|TSKB
|2,09
|5.188.661.189
|% -9,91
|
|SKBNK
|1,82
|737.373.839
|% -8,08
|
|ALBRK
|1,62
|374.398.948
|% -8,47
|
|PETKM
|4,20
|770.588.113
|% 4,22
|
|IHLAS
|1,04
|175.436.676
|% -5,45
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3752
|8,3800
|% 1,11
|
|Euro
|9,7924
|9,7999
|% 1,23
|
|Sterlin
|10,8054
|10,8596
|% 1,22
|
|Frank
|9,0934
|9,1482
|% 0,98
|
|Riyal
|2,2214
|2,2325
|% 0,90
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|16,91
|
|Altın Gr.
|507
|507
|9,81
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|61,00
|
|Tam
|3.343
|3.427
|56,00
|
|Yarım
|1.616
|1.658
|27,08
|
|Çeyrek
|810
|829
|13,55
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,17
|
|B. Petrol
|37,84
|37,84
|-0,42
|
Seans Raporu
16:47
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17:01MGROS
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 37.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 906, 845 adet işlem
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16:58
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16:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 41 kaybederek (% -1.91 ) 996
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16:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, CMENT, COSMO, KARTN, ARTI, YESIL, MMCAS, EGCYH, BRKO, BTCIM