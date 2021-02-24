***MMCAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***MMCAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [MMCAS]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde ve Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (MMCAS) payında 25/02/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/05/2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912373BIST