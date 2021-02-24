***MMCAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
24.02.2021 18:32
***MMCAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde ve Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (MMCAS) payında 25/02/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/05/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912373
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|CASA
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|PKENT
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|6.400.207
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|INTEM
|54,95
|11.708.143
|% 9,99
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|ATSYH
|6,84
|867.907
|% -10,00
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|SONME
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|10.211.460
|% -10,00
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|MZHLD
|37,26
|1.205.063
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|EPLAS
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|PETKM
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|TSKB
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|ODAS
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|Euro
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|Sterlin
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|Alış
|Satış
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|1.800
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|Altın Gr.
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|415
|2,62
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|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
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|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
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|Çeyrek
|668
|684
|10,08
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|Gümüş.Ons
|27,80
|27,83
|0,15
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|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,10
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|65,96
|1,48
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