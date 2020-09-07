***MMCAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
07.09.2020 09:40
***MMCAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
07/09/2020
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
Açıklamalar
MMCAS.E şirket paylarında meydana gelen olağandışı fiyat/miktar hareketine ilişkin olarak Borsamız tarafından talep edilen özel durum açıklamasının şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) zamanında gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873425
BIST
15:371.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,86
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
15:377,4619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0285
|Açılış
|: 7,4690
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4649
En Düşük
7,4198
15:378,8226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0125
|Açılış
|: 8,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
15:37462,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,53
|Açılış
|: 462,85
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler15:35
|HATEK
|13,09
|25.854.251
|% 10,00
|
|UTPYA
|7,70
|14.065.562
|% 10,00
|
|DITAS
|33,00
|3.722.156
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|11.293.127
|% -10,00
|
|LUKSK
|27,02
|3.700.929
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.440.733
|% -9,89
|
|FENER
|40,72
|723.786.275
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,79
|712.130.471
|% 5,28
|
|TURSG
|6,14
|697.905.959
|% 3,19
|
|SISE
|6,31
|693.184.585
|% 0,80
|
|EKGYO
|1,81
|565.185.185
|% 4,02
|
|EKGYO
|1,81
|565.185.185
|% 4,02
|
|GSRAY
|3,79
|712.130.471
|% 5,28
|
|ADESE
|2,16
|266.373.426
|% 5,88
|
|TURSG
|6,14
|697.905.959
|% 3,19
|
|SISE
|6,31
|693.184.585
|% 0,80
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4566
|7,4624
|% 0,39
|
|Euro
|8,8169
|8,8231
|% 0,15
|
|Sterlin
|9,7880
|9,8371
|% -0,55
|
|Frank
|8,1242
|8,1731
|% 0,24
|
|Riyal
|1,9823
|1,9922
|% 0,31
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-3,64
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,32
|
|Cumhuriyet
|3.074
|3.121
|-5,00
|
|Tam
|3.060
|3.136
|-3,48
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,68
|
|Çeyrek
|742
|759
|-0,85
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,80
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|41,92
|41,92
|-0,74
|
Seans Raporu
15:35
daha fazla
-
15:49ADESE
Yüzde 5.88 oranında artışla 2.16 lira fiyatla işlem gören hissede 125, 394, 428 adet işlem
-
15:47VERTU
Yüzde 8.77 oranında artışla 6.82 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 305, 667 adet işlem
-
15:46SANFM
Yüzde 5.39 oranında artışla 6.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 230, 528 adet işlem
-
15:45XU100
Endeks 1, 094 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 7, 504.00 milyon TL de
-
15:44SUMAS
Yüzde 9.90 oranında artışla 20.54 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 290 adet işlem