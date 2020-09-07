***MMCAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
07.09.2020 11:51
***MMCAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
07/09/2020
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
07/09/2020
Sıra Açma Saati
12:10
Açıklamalar
MMCAS.E sırası Borsamız tarafından talep edilen şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 12:10'da Tek Fiyat Emir Toplama bölümünde yeniden işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873491
BIST
14:261.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 6,51
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
14:267,4651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0317
|Açılış
|: 7,4760
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4651
En Düşük
7,4198
14:268,8303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0202
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
14:26462,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,55
|Açılış
|: 462,87
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler14:26
|DITAS
|33,00
|3.712.091
|% 10,00
|
|UTPYA
|7,70
|13.898.695
|% 10,00
|
|UZERB
|5,17
|343.567
|% 10,00
|
|SELGD
|2,75
|1.215.144
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.656.789
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|10.733.582
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.017.252
|% -9,89
|
|LUKSK
|28,00
|2.625.917
|% -6,73
|
|SISE
|6,30
|624.411.431
|% 0,64
|
|TURSG
|6,16
|622.605.712
|% 3,53
|
|FENER
|40,48
|606.490.558
|% 9,35
|
|EKGYO
|1,82
|556.523.210
|% 4,60
|
|PETKM
|3,98
|347.730.629
|% 1,53
|
|EKGYO
|1,82
|556.523.210
|% 4,60
|
|ADESE
|2,11
|229.997.646
|% 3,43
|
|TURSG
|6,16
|622.605.712
|% 3,53
|
|SISE
|6,30
|624.411.431
|% 0,64
|
|GSRAY
|3,68
|344.423.263
|% 2,22
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4625
|7,4651
|% 0,43
|
|Euro
|8,8245
|8,8303
|% 0,23
|
|Sterlin
|9,7870
|9,8361
|% -0,56
|
|Frank
|8,1298
|8,1787
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9840
|1,9939
|% 0,40
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-4,00
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,55
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|-4,00
|
|Tam
|3.062
|3.138
|-1,89
|
|Yarım
|1.480
|1.518
|-0,92
|
|Çeyrek
|742
|759
|-0,46
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,87
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,01
|
|B. Petrol
|42,05
|42,05
|-0,61
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
-
14:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 41 artarak (% 0.44 ) 1, 004
-
14:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SUMAS, ETILR, YONGA, ARTI, MERIT, MEGAP, MMCAS, TKURU, UZERB, MEGAP
-
14:40
RAYSG, COSMO, DIRIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:40
PKENT, LUKSK, FADE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:40
Bu seansda işlem gören 290 hisse senedinden 232 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 44 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 14 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem