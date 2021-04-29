***MMCAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
29.04.2021 10:55
***MMCAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
29/04/2021
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
29/04/2021
Sıra Açma Saati
11:00
Açıklamalar
MMCAS.E sırası Borsamız tarafından talep edilen şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 11:00'de Tek Fiyat Emir Toplama bölümünde yeniden işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932207
BIST
11:281.400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 14,46
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.404
En Düşük
1.391
11:288,1780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0107
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2146
En Düşük
8,1390
11:289,9237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0256
|Açılış
|: 9,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0012
En Düşük
9,8754
11:28467,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,57
|Açılış
|: 467,63
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
465,91
BIST En Aktif Hisseler11:28
|CMBTN
|259,60
|10.268.954
|% 10,00
|
|RALYH
|3,80
|1.545.581
|% 9,83
|
|RYSAS
|4,27
|15.030.549
|% 9,77
|
|BJKAS
|7,55
|54.048.454
|% 8,32
|
|GARFA
|11,89
|984.518
|% 8,09
|
|ATLAS
|1,83
|971.602
|% -9,85
|
|KERVN
|0,66
|352.485
|% -9,59
|
|IDGYO
|6,33
|183.057
|% -9,44
|
|ATSYH
|4,20
|7.262
|% -7,69
|
|FRIGO
|31,30
|16.934.295
|% -6,68
|
|GARAN
|7,25
|492.119.599
|% 1,83
|
|EREGL
|19,09
|304.940.865
|% 0,79
|
|PETKM
|6,59
|243.857.557
|% 1,07
|
|SASA
|36,88
|242.780.995
|% 1,32
|
|KOZAL
|109,00
|148.423.720
|% 1,87
|
|GARAN
|7,25
|492.119.599
|% 1,83
|
|YKBNK
|2,12
|98.524.078
|% 0,95
|
|SKBNK
|1,10
|49.694.453
|% 2,80
|
|PETKM
|6,59
|243.857.557
|% 1,07
|
|AKBNK
|4,91
|146.415.835
|% 1,24
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1738
|8,1780
|% -0,13
|
|Euro
|9,9148
|9,9237
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,3588
|11,4157
|% -0,23
|
|Frank
|8,9302
|8,9840
|% -0,45
|
|Riyal
|2,1700
|2,1809
|% -0,33
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-4,86
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,32
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,02
|
|B. Petrol
|67,27
|67,27
|0,49
|