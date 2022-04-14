***MMCAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
14.04.2022 09:32
***MMCAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
MMCAS SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
14/04/2022
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
Açıklamalar
MMCAS.E, şirket paylarında meydana gelen olağandışı fiyat/miktar hareketine ilişkin olarak Borsamız tarafından talep edilen özel durum açıklamasının şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) zamanında gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020348
BIST
18:052.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
0
En Düşük
0
18:0514,6045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0103
|Açılış
|: 14,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6065
En Düşük
14,5748
18:0515,9816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0677
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,9841
En Düşük
15,8849
18:05925,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,01
|Açılış
|: 925,27
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,38
En Düşük
925,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUCLK
|13,81
|21.173.640
|% 0,00
|
|ULUSE
|160,70
|25.339.047
|% 0,00
|
|ULUUN
|8,52
|54.005.881
|% 0,00
|
|YATAS
|12,04
|58.504.748
|% 0,00
|
|YGGYO
|22,64
|4.159.054
|% 0,00
|
|TUCLK
|13,81
|21.173.640
|% 0,00
|
|ULUSE
|160,70
|25.339.047
|% 0,00
|
|ULUUN
|8,52
|54.005.881
|% 0,00
|
|YATAS
|12,04
|58.504.748
|% 0,00
|
|YGGYO
|22,64
|4.159.054
|% 0,00
|
|THYAO
|36,98
|4.235.915.944
|% 0,00
|
|GARAN
|13,64
|3.733.672.193
|% 0,00
|
|SISE
|17,36
|3.297.650.558
|% 0,00
|
|KOZAL
|170,60
|3.103.662.544
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,03
|3.099.246.802
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,03
|3.099.246.802
|% 0,00
|
|ODAS
|2,28
|1.116.761.536
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,71
|1.140.407.954
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,19
|882.217.722
|% 0,00
|
|GARAN
|13,64
|3.733.672.193
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6009
|14,6063
|% 0,08
|
|Euro
|15,9533
|15,9798
|% 0,41
|
|Sterlin
|19,1339
|19,2299
|% 0,26
|
|Frank
|15,5849
|15,6788
|% 0,23
|
|Riyal
|3,8814
|3,9009
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.972
|-6,10
|
|Altın Gr.
|926
|926
|-2,21
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|7,13
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,45
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,75
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,09
|-0,01
|
|B. Petrol
|108
|108
|-1,07
|