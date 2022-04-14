***MMCAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
14.04.2022 11:01
***MMCAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
MMCAS SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
14/04/2022
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
14/04/2022
Sıra Açma Saati
11:45
Açıklamalar
MMCAS.E sırası Borsamız tarafından talep edilen şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 11:45'te Tek Fiyat Emir Toplama bölümünde yeniden işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020370
BIST
11:282.478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 17,94
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.472
11:2814,6171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0229
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6186
En Düşük
14,5748
11:2815,9917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0778
|Açılış
|: 15,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9917
En Düşük
15,8849
11:28928,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,15
|Açılış
|: 928,43
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,52
En Düşük
925,26
BIST En Aktif Hisseler11:28
|ISBTR
|58.649,00
|117.298
|% 8,61
|
|ALMAD
|2,13
|6.014.992
|% 8,12
|
|ASUZU
|86,50
|41.270.062
|% 6,79
|
|TRGYO
|7,14
|74.724.538
|% 6,41
|
|PKART
|18,88
|42.822.240
|% 6,31
|
|ISGYO
|12,04
|6.081.079
|% -9,95
|
|SUMAS
|78,20
|62.873
|% -6,35
|
|ORMA
|31,06
|57.244
|% -4,43
|
|DOBUR
|52,50
|2.304.247
|% -3,85
|
|CRDFA
|2,27
|30.366.290
|% -3,40
|
|THYAO
|37,38
|1.984.215.425
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,87
|1.014.645.026
|% 5,90
|
|EREGL
|35,36
|711.637.384
|% 0,57
|
|GARAN
|13,70
|644.313.760
|% 0,44
|
|KOZAL
|168,90
|610.445.392
|% -1,00
|
|EKGYO
|2,87
|1.014.645.026
|% 5,90
|
|DOHOL
|3,95
|425.172.889
|% 3,40
|
|ODAS
|2,34
|213.618.795
|% 2,63
|
|YKBNK
|5,10
|454.746.636
|% 1,39
|
|TSKB
|1,73
|130.954.652
|% 2,37
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6112
|14,6171
|% 0,16
|
|Euro
|15,9719
|15,9917
|% 0,49
|
|Sterlin
|19,1373
|19,2333
|% 0,28
|
|Frank
|15,5723
|15,6661
|% 0,15
|
|Riyal
|3,8831
|3,9026
|% 0,08
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|-2,81
|
|Altın Gr.
|927
|928
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|7,13
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,45
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,72
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,08
|-0,01
|
|B. Petrol
|108
|108
|-1,16
|