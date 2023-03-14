***MMCAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Şirketin Uyarılması









***MMCAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Şirketin Uyarılması )İlgili Şirketler [MMCAS]İlgili Fonlar []TürkçeŞirketin UyarılmasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPayları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansal durumunun bozulmuş olması nedeniyle Kotasyon Yönergesinin 23/1-d maddesi kapsamında uyarılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124565BIST