***MMCAS*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi
28.04.2021 11:22
***MMCAS*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )
İlgili Şirketler [MMCAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Temerrüt İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2021
Bildirim İçeriği
İşlem Türü
Temerrüt Alışı (Default Purchase)
İlgili Pazar
PAY
Takas Tarihi
28/04/2021
Açıklamalar
Takasbank nezdinde henüz yerine getirilmeyen bir yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere MMCAS.TE pay sırasında temerrüt alışı yapılacaktır. Temerrüt alışının takası BUGÜN (28/04/2021) gerçekleşecektir. SATIŞ emirlerinizi ilgili pay sırasına girebilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931624
BIST
11:221.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -7,52
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.384
11:228,2022
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0028
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1846
11:229,9117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0214
|Açılış
|: 9,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8946
11:22466,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,79
|Açılış
|: 466,29
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
465,59
BIST En Aktif Hisseler11:20
|TKURU
|287,10
|360.598
|% 10,00
|
|UFUK
|19,03
|75.226
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|197.941
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.545.421
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.436.608
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|8.912.919
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.416.757
|% -9,98
|
|IDGYO
|6,06
|471.601
|% -9,96
|
|ATLAS
|2,03
|864.957
|% -9,78
|
|PENGD
|3,60
|31.772.088
|% -8,16
|
|GARAN
|7,14
|282.584.987
|% 0,28
|
|EREGL
|19,45
|269.979.762
|% 0,00
|
|PETKM
|6,47
|265.586.324
|% -0,77
|
|THYAO
|11,87
|235.223.668
|% -0,50
|
|KRDMD
|7,18
|221.291.595
|% 0,98
|
|YKBNK
|2,08
|91.940.806
|% 0,00
|
|PETKM
|6,47
|265.586.324
|% -0,77
|
|GARAN
|7,14
|282.584.987
|% 0,28
|
|KRDMD
|7,18
|221.291.595
|% 0,98
|
|TSKB
|1,20
|32.108.058
|% 0,00
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1981
|8,2014
|% -0,04
|
|Euro
|9,9054
|9,9140
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,3398
|11,3967
|% -0,41
|
|Frank
|8,9152
|8,9689
|% -0,40
|
|Riyal
|2,1794
|2,1903
|% -0,17
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-6,84
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,96
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,06
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,08
|
|B. Petrol
|65,83
|65,83
|-0,04
|