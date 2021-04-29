***MMCAS*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi
29.04.2021 13:57
***MMCAS*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )
İlgili Şirketler [MMCAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Temerrüt İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/04/2021
Bildirim İçeriği
İşlem Türü
Temerrüt İşleminin Tamamlanması (Completion of Default Transaction)
İlgili Pazar
PAY
Takas Tarihi
29/04/2021
Açıklamalar
MMCAS.TE sırasındaki temerrüt işlemi 29/04/2021 tarihinde tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932254
BIST
15:121.400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 14,25
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
15:128,2286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0399
|Açılış
|: 8,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2288
En Düşük
8,1390
15:129,9897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0404
|Açılış
|: 9,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0068
En Düşük
9,8754
15:12468,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,39
|Açılış
|: 468,81
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
465,42
BIST En Aktif Hisseler15:12
|CMBTN
|259,60
|11.089.809
|% 10,00
|
|KONYA
|956,00
|31.317.674
|% 10,00
|
|ALCAR
|353,30
|40.481.663
|% 9,99
|
|BRYAT
|367,10
|27.240.686
|% 9,98
|
|AYES
|19,28
|978.388
|% 9,98
|
|FRIGO
|30,20
|50.626.239
|% -9,96
|
|ATLAS
|1,83
|1.244.431
|% -9,85
|
|SNPAM
|16,00
|78.663
|% -9,14
|
|EKIZ
|7,12
|119.847
|% -8,83
|
|KSTUR
|270,00
|567.038
|% -8,47
|
|GARAN
|7,23
|727.465.931
|% 1,54
|
|EREGL
|19,12
|471.024.512
|% 0,95
|
|PETKM
|6,66
|460.551.436
|% 2,15
|
|SASA
|36,80
|361.122.125
|% 1,10
|
|AKBNK
|4,90
|308.097.497
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,11
|224.625.218
|% 0,48
|
|GARAN
|7,23
|727.465.931
|% 1,54
|
|PETKM
|6,66
|460.551.436
|% 2,15
|
|AKBNK
|4,90
|308.097.497
|% 1,03
|
|SKBNK
|1,10
|59.066.576
|% 2,80
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2214
|8,2286
|% 0,49
|
|Euro
|9,9818
|9,9897
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,4208
|11,4781
|% 0,32
|
|Frank
|8,9981
|9,0523
|% 0,30
|
|Riyal
|2,1821
|2,1931
|% 0,22
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-3,37
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.144
|30,00
|
|Tam
|3.084
|3.162
|31,99
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|15,47
|
|Çeyrek
|748
|765
|7,74
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,41
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|0,05
|
|B. Petrol
|67,80
|67,80
|1,02
|