***MMCAS*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi









***MMCAS*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )İlgili Şirketler [MMCAS]İlgili Fonlar []TürkçeTemerrüt İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29/04/2021Bildirim İçeriğiİşlem TürüTemerrüt İşleminin Tamamlanması (Completion of Default Transaction)İlgili PazarPAYTakas Tarihi29/04/2021AçıklamalarMMCAS.TE sırasındaki temerrüt işlemi 29/04/2021 tarihinde tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932254BIST