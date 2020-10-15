***MMCAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.10.2020 12:13
***MMCAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MMCAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emin Canacankatan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881910
BIST
13:301.186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,41
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.181
13:307,9358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0252
|Açılış
|: 7,9410
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9497
En Düşük
7,9004
13:309,3150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0232
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
13:30484,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,41
|Açılış
|: 484,06
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
484,87
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler13:30
|ETYAT
|5,06
|13.233.446
|% 10,00
|
|PENGD
|6,71
|148.727.107
|% 10,00
|
|FMIZP
|129,80
|31.630.869
|% 10,00
|
|RAYSG
|18,26
|6.332.467
|% 10,00
|
|CEOEM
|8,14
|73.171.686
|% 10,00
|
|TKURU
|325,00
|740.675
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|181.714
|% -10,00
|
|KSTUR
|131,40
|258.070
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|278.149
|% -10,00
|
|YAPRK
|61,30
|427.200
|% -9,99
|
|PETKM
|4,76
|1.032.632.734
|% -1,86
|
|ZOREN
|3,00
|988.556.208
|% -1,96
|
|EKGYO
|1,95
|915.534.250
|% 2,63
|
|ECILC
|7,18
|774.477.233
|% 4,06
|
|KRDMD
|3,69
|595.304.797
|% -0,54
|
|EKGYO
|1,95
|915.534.250
|% 2,63
|
|ZOREN
|3,00
|988.556.208
|% -1,96
|
|PETKM
|4,76
|1.032.632.734
|% -1,86
|
|KRDMD
|3,69
|595.304.797
|% -0,54
|
|ECILC
|7,18
|774.477.233
|% 4,06
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9333
|7,9358
|% 0,32
|
|Euro
|9,3064
|9,3150
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,2431
|10,2945
|% -0,18
|
|Frank
|8,6493
|8,7014
|% 0,28
|
|Riyal
|2,1097
|2,1203
|% 0,35
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|-6,26
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.248
|-16,00
|
|Tam
|3.185
|3.265
|-16,57
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-8,02
|
|Çeyrek
|772
|790
|-4,01
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,94
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,09
|
|B. Petrol
|42,22
|42,22
|-1,10
|