***MMCAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.06.2022 09:05
***MMCAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MMCAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zülabidin Özay tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034121
BIST
10:292.581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 12,00
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.576
10:2916,4581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0659
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4695
En Düşük
16,3796
10:2917,6958
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1998
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6958
En Düşük
17,4621
10:29980,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,77
|Açılış
|: 980,00
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
980,38
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler10:27
|OZRDN
|14,20
|1.919.698
|% 9,99
|
|UTPYA
|13,23
|187.654
|% 9,34
|
|AKSGY
|2,32
|10.926.156
|% 7,41
|
|ULUUN
|16,80
|131.274.590
|% 7,35
|
|EPLAS
|18,54
|15.366.858
|% 6,98
|
|KRSTL
|7,52
|3.511.930
|% -9,94
|
|PSGYO
|11,88
|70.075.881
|% -8,33
|
|MRGYO
|1,58
|3.619.625
|% -3,66
|
|AVTUR
|2,11
|269.372
|% -2,76
|
|IHLGM
|0,76
|13.168.665
|% -2,56
|
|THYAO
|49,96
|1.026.625.526
|% 1,42
|
|PETKM
|10,30
|351.902.176
|% 2,08
|
|SASA
|37,60
|286.780.340
|% -0,32
|
|KRDMD
|15,09
|285.324.934
|% -0,07
|
|SISE
|20,92
|222.879.665
|% -0,19
|
|EKGYO
|2,85
|154.741.052
|% 1,42
|
|YKBNK
|4,80
|205.564.833
|% 1,27
|
|TSKB
|2,27
|90.873.833
|% -1,30
|
|PETKM
|10,30
|351.902.176
|% 2,08
|
|DOHOL
|3,90
|129.594.489
|% 0,67
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4500
|16,4622
|% 0,43
|
|Euro
|17,6533
|17,7019
|% 1,18
|
|Sterlin
|20,5577
|20,6608
|% 0,75
|
|Frank
|17,0980
|17,2010
|% 0,87
|
|Riyal
|4,3746
|4,3965
|% 0,39
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|5,20
|
|Altın Gr.
|980
|980
|6,56
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,97
|21,99
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|0,11
|
|B. Petrol
|114
|114
|-2,08
|