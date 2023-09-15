***MMCAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.09.2023 10:04
***MMCAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MMCAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Soner Sevinç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195234
BIST
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10:458.049
En Düşük
|Değişim
|: -0,85%
|| -69,36
|Açılış
|: 8.128
|
|Önceki Kapanış
|: 8.119
|
8.012
En Yüksek
8.139
10:4526,9826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0639
|Açılış
|: 26,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9550
|
27,3696
En Düşük
26,8718
10:4528,7960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0784
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
29,0931
En Düşük
28,6370
10:451.663,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 8,09
|Açılış
|: 1.663,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,06
|
1.686,23
En Düşük
1.651,14
BIST En Aktif Hisseler10:43
|ISBTR
|199.368,10
|1.268.707
|% 10,00
|
|TRILC
|15,73
|31.172.550
|% 10,00
|
|ANGEN
|19,14
|34.880.889
|% 10,00
|
|SUMAS
|247,80
|659.148
|% 9,99
|
|ONCSM
|212,70
|44.274.208
|% 9,98
|
|ORMA
|112,50
|379.350
|% -10,00
|
|KUVVA
|42,20
|832.986
|% -9,98
|
|KLNMA
|26,50
|1.206.598
|% -9,56
|
|EBEBK
|74,70
|1.339.864.523
|% -9,18
|
|SKTAS
|5,53
|9.768.318
|% -8,90
|
|THYAO
|229,70
|2.551.967.521
|% -3,69
|
|EBEBK
|74,70
|1.339.864.523
|% -9,18
|
|EREGL
|44,32
|1.114.068.545
|% 0,68
|
|SISE
|55,70
|951.722.444
|% -1,59
|
|TUPRS
|141,90
|896.114.373
|% -1,80
|
|SKBNK
|5,66
|357.616.425
|% 4,04
|
|ZOREN
|4,75
|261.437.873
|% -1,25
|
|YKBNK
|16,28
|876.266.826
|% 0,87
|
|HALKB
|16,93
|613.110.112
|% 5,16
|
|EKGYO
|8,45
|275.392.493
|% -1,86
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9767
|26,9835
|% 0,24
|
|Euro
|28,7858
|28,7942
|% 0,27
|
|Sterlin
|33,4320
|33,5997
|% 0,30
|
|Frank
|30,0007
|30,1815
|% 0,13
|
|Riyal
|7,1721
|7,2080
|% 0,16
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|6,72
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.664
|8,55
|
|Cumhuriyet
|11.217
|11.387
|-65,00
|
|Tam
|11.036
|11.138
|5,00
|
|Yarım
|5.535
|5.592
|2,00
|
|Çeyrek
|2.759
|2.796
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,08
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|19,99
|20,01
|0,39
|
|B. Petrol
|94,21
|94,21
|0,51
|
Seans Raporu
10:43
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Yüzde -4.30 oranında düşüşle 815.40 lira fiyatla işlem gören hissede 844, 191 adet işlem
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10:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 9 kaybederek (% -1.11 ) 7, 044
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10:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RTALB, SUMAS, TRILC, ANGEN, SOKE, SEYKM, ISBTR, GLRYH, ONCSM
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