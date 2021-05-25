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***MMCAS* *MERIT* *EUYO* *BRKO* *NTHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

25.05.2021 16:41



***MMCAS******MERIT******EUYO******BRKO******NTHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BRKO, EUYO, MERIT, MMCAS, NTHOL

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
BRKO 1 BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E AHMET ALTIPARMAK 3.599,710
EUYO 2 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E HÜSEYİN TANRIKUT MOTUN TUĞCU 170.000,000
EUYO 3 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E HÜSEYİN TANRIKUT MOTUN TUĞCU 170.000,000
MERIT 4 MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. E EMEL FATMA TUNÇBİLEK 9,800
MMCAS 5 MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. E HÜSEYİN TANRIKUT MOTUN TUĞCU 40,000
MMCAS 6 MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. E HÜSEYİN TANRIKUT MOTUN TUĞCU 20.000,000
MMCAS 7 MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. E HÜSEYİN TANRIKUT MOTUN TUĞCU 39.960,000
NTHOL 8 NET HOLDİNG A.Ş. E FATİH AYDIN 111,180

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937823


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