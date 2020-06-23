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***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

23.06.2020 01:09
GÜNCEL HABERLER



***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 2020 yılı  dönemindeki finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenorg.tr/tr/Bildirim/852404


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ENKAI 6,49 145.201.192 % 10,00  
DERAS 6,38 49.368.023 % 10,00  
PEKGY 7,70 19.566.886 % 10,00  
BIZIM 19,48 558.253.022 % 9,99  
RTALB 35,72 89.114.427 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5066 8,5493 % 0,94  
Frank 7,1941 7,2374 % 0,49  
Riyal 1,8193 1,8284 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.757 1.757 2,31  
Altın Gr. 386 386 2,28  
Cumhuriyet 2.507 2.522 35,30  
Tam 2.573 2.585 34,20  
Yarım 1.254 1.265 17,70  
Çeyrek 629 633 8,80  
Gümüş.Ons 17,81 17,86 0,08  
Gümüş Gr. 3,90 3,91 0,01  
B. Petrol 43,00 43,00 0,02  
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