***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.08.2020 20:15
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Ban-Den Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuzun bugün yaptığı toplantısında Şirketimiz yönetim kurulunun 19.06.2020 tarihli kararının revize edilerek
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bahsi geçen kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Mutlukent Mahallesi 1966. Cadde N1/3 Ümitköy Çankaya/ANKARA ANKARA adresinde faaliyet gösteren Ban-Den Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin (Mersis N 0140002708100001) denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Sayın pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866216
BIST
18:051.034
En Yüksek
|Değişim
|: -5,26%
|| -57,40
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.034
18:057,2368
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 0,1922
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3110
En Düşük
7,0287
18:058,6124
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 0,2357
|Açılış
|: 8,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6770
En Düşük
8,3315
18:05478,39
En Yüksek
|Değişim
|: 3,60%
|| 16,60
|Açılış
|: 478,39
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
486,13
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|5,50
|39.663.804
|% 10,00
|
|EKIZ
|9,36
|3.002.318
|% 9,99
|
|RTALB
|47,18
|97.630.824
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|41.039.827
|% 9,97
|
|ERSU
|4,42
|43.450.445
|% 9,95
|
|AKCNS
|10,35
|12.253.054
|% -10,00
|
|ORMA
|10,80
|408.925
|% -10,00
|
|DZGYO
|8,37
|22.793.139
|% -10,00
|
|JANTS
|89,10
|6.232.131
|% -10,00
|
|SASA
|11,34
|299.808.439
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,89
|2.424.679.256
|% -9,57
|
|GARAN
|6,47
|1.536.053.531
|% -4,57
|
|SISE
|5,75
|1.212.959.607
|% -7,85
|
|AKBNK
|4,70
|1.173.509.761
|% -6,37
|
|ASELS
|15,27
|1.127.802.903
|% -9,32
|
|EKGYO
|1,89
|2.424.679.256
|% -9,57
|
|ODAS
|2,12
|614.558.344
|% -9,40
|
|YKBNK
|2,06
|505.126.736
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,70
|1.173.509.761
|% -6,37
|
|GARAN
|6,47
|1.536.053.531
|% -4,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4802
|9,5277
|% 2,90
|
|Frank
|7,9105
|7,9582
|% 2,40
|
|Riyal
|1,9232
|1,9329
|% 2,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.058
|2.059
|20,07
|
|Altın Gr.
|479
|479
|17,12
|
|Cumhuriyet
|3.175
|3.334
|239,70
|
|Tam
|3.271
|3.450
|266,40
|
|Yarım
|1.588
|1.672
|117,80
|
|Çeyrek
|796
|841
|62,80
|
|Gümüş.Ons
|28,36
|28,39
|1,42
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,49
|
|B. Petrol
|45,05
|45,05
|-0,14
|
Seans Raporu
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 39 kaybederek (% -3.86 ) 1, 181
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17:56GUSGR
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