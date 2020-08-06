***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıBan-Den Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuzun bugün yaptığı toplantısında Şirketimiz yönetim kurulunun 19.06.2020 tarihli kararının revize edilerek6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bahsi geçen kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Mutlukent Mahallesi 1966. Cadde N1/3 Ümitköy Çankaya/ANKARA ANKARA adresinde faaliyet gösteren Ban-Den Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin (Mersis N 0140002708100001) denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Sayın pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866216BIST