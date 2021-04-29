***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
29.04.2021 21:21
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26.04.2021 tarihinde yapılan açıklaması gereği, tahsisli olarak sermaye artırımı için gereken belgeler ile birlikte Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil tasarısı, 29.04.2021 tarihi itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na sunulmuş ve gerekli resmi başvuru yapılmıştır.
Sayın Pay Sahiplerimize saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932858
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