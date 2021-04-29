***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 26.04.2021 tarihinde yapılan açıklaması gereği, tahsisli olarak sermaye artırımı için gereken belgeler ile birlikte Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil tasarısı, 29.04.2021 tarihi itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na sunulmuş ve gerekli resmi başvuru yapılmıştır.Sayın Pay Sahiplerimize saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932858BIST