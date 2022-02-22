***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce kamuya duyurulduğu üzere, Şirketimizin 04.05.2021 tarih ve 12 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirketimizin büyüme vizyonu ve hedefleri çerçevesinde ticaret unvanının değiştirilmesi yönünde gerek paysahiplerimizden gelen talepler gerekse ticari hayatın ortaya çıkardığı zaruret karşısında, Şirketimiz esas sözleşmesinin 2. maddesinde yer alan ticaret unvanının "Vizyon Yatırım Holding Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi hususu karara bağlanmış olup, sözkonusu tadil başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.2022 tarih ve 1/18 sayılı kararı ile ekte yer alan şekli ile olumlu karşılanmıştır. Ticaret Bakanlığı'nın onayının alınması ve tadil tasarısının genel kurul onayından geçirilerek tescil ve ilan ettirilmesine ilişkin süreç devam etmektedir.Sayın paysahiplerimize saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003591BIST