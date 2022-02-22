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***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

22.02.2022 20:23
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

    Daha önce kamuya duyurulduğu üzere, Şirketimizin 04.05.2021 tarih ve 12 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirketimizin büyüme vizyonu ve hedefleri çerçevesinde ticaret unvanının   değiştirilmesi yönünde gerek paysahiplerimizden gelen talepler gerekse ticari hayatın ortaya çıkardığı zaruret karşısında, Şirketimiz esas  sözleşmesinin 2. maddesinde yer alan ticaret unvanının  "Vizyon Yatırım Holding Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi hususu karara bağlanmış olup, sözkonusu tadil başvurumuz  Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.2022 tarih ve 1/18   sayılı kararı ile ekte yer alan şekli ile olumlu karşılanmıştır. Ticaret Bakanlığı'nın onayının alınması ve tadil tasarısının genel kurul onayından geçirilerek tescil ve ilan ettirilmesine ilişkin süreç devam etmektedir.    
Sayın paysahiplerimize saygıyla duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003591


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