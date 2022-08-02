***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
02.08.2022 20:26
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce kamuya duyurulduğu üzere, Şirketimiz esas sözleşmesinin 2. maddesinde yer alan ticaret unvanının "Vizyon Yatırım Holding Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi hususu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştı. Kurul tarafından verilen onay, karar tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup bu süre zarfında Ticaret Bakanlığı onayı ve diğer kanuni işlemlerin süresinde tamamlanamamasından dolayı Şirket unvanı esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051281
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -8,73
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.681
En Düşük
2.639
18:0517,9461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0603
|Açılış
|: 17,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
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17,9601
En Düşük
17,8517
18:0518,2834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0853
|Açılış
|: 18,3000
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|Önceki Kapanış
|: 18,3700
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18,4581
En Düşük
18,2556
18:051.018,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,81
|Açılış
|: 1.018,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.032,11
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|33,44
|848.841
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|467.034.064
|% 9,98
|
|TMSN
|49,16
|438.284.917
|% 9,98
|
|BMSCH
|13,79
|96.609.435
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,45
|71.246.766
|% 9,96
|
|KZBGY
|57,45
|114.150.955
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|6.048.267
|% -9,95
|
|ICBCT
|6,19
|112.295.175
|% -9,90
|
|IHGZT
|0,76
|21.331.963
|% -9,52
|
|EMNIS
|31,02
|1.145.965
|% -9,35
|
|THYAO
|52,35
|7.187.000.087
|% 1,65
|
|SASA
|48,26
|3.024.540.958
|% 3,78
|
|SISE
|22,86
|2.575.179.470
|% -1,04
|
|TOASO
|78,85
|1.545.226.244
|% 5,91
|
|EREGL
|27,70
|1.477.612.122
|% -1,21
|
|TSKB
|2,61
|932.347.419
|% -0,76
|
|EKGYO
|3,08
|1.022.101.026
|% -1,91
|
|ODAS
|4,00
|1.253.769.385
|% 2,83
|
|YKBNK
|4,81
|1.273.239.201
|% -0,82
|
|SKBNK
|1,67
|335.348.210
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9444
|17,9461
|% 0,34
|
|Euro
|18,2524
|18,2834
|% -0,46
|
|Sterlin
|21,7750
|21,8842
|% -0,42
|
|Frank
|18,6825
|18,7950
|% -0,46
|
|Riyal
|4,7618
|4,7857
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-5,49
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.798
|6.874
|-9,00
|
|Yarım
|3.312
|3.361
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.680
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,03
|20,07
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|-0,15
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,34
|
Seans Raporu
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17:59KLKIM
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 24.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 904, 325 adet işlem
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17:58PARSN
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 35.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 363, 522 adet işlem
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17:57BAGFS
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17:56KATMR
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, EKGYO, PETKM