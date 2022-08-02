***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce kamuya duyurulduğu üzere, Şirketimiz esas sözleşmesinin 2. maddesinde yer alan ticaret unvanının "Vizyon Yatırım Holding Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi hususu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştı. Kurul tarafından verilen onay, karar tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup bu süre zarfında Ticaret Bakanlığı onayı ve diğer kanuni işlemlerin süresinde tamamlanamamasından dolayı Şirket unvanı esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051281BIST