***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 13.336.879 119.494 -649.980 -4.008.029 8.798.364 414.918 9.213.282Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler19 -4.008.029 4.008.029 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)19 -8.128.136 -8.128.136 619.221 -7.508.915Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler19 13.336.879 119.494 -4.658.009 -8.128.136 670.228 1.034.139 1.704.367Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 13.336.879 119.494 -4.658.009 -8.128.136 670.228 1.034.139 1.704.367Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-8.128.136 8.128.136 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)19 -52.440 -52.440 -162.877 -215.317Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)19 462 462 2.022 2.484Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması17.265 17.265 5.434.695 5.451.960Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler19 13.336.879 462 119.494 -12.768.880 -52.440 635.515 6.307.979 6.943.494Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.525.117 -145.622Dönem Karı (Zararı)-215.317 -7.966.827Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-215.317 -7.966.827Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-325.268 8.220.995Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14 70.350 131.411Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 10.487.701Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 10.487.701Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler53.606 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 53.606 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-233.932 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 1.377 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri9 7.099 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri9 -242.408 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -731.309 -2.318.227Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -79.890Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -79.890Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler516.017İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.985.605 -399.790Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 -2.096.927 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.804.314 -2.033.317İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -5.804.314 -2.033.317Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler228.598 2.262.241İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 228.598 2.262.241Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 1.531.836 -507.019Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-189.721 -533.593İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -189.721 -533.593Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 99.501 411.898Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.735.718 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 3.735.718 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.490.296 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 -1.490.944 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18 648 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.526.190 -145.622Alınan Faiz1.073YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI4.615.413 230.259Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları3 6.874.677İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları4 -2.096.927 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.520 222.347Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 6.520 222.347Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-123.157 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -123.157 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -45.700 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 7.912FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI144.107 -108.501Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları146.218 -108.501Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 146.218 -108.501Ödenen Faiz24 -1.377 0Alınan Faiz23 -1.073 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)339YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)234.403 -23.864NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)234.403 -23.864DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 26.941 50.805DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ261.344 26.941Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 261.344 26.941Finansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar6.949.692 902.970İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 29.500 353.994İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 6.920.192 548.976Diğer Alacaklar2.581 231.179İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26 0 185.811İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 2.581 45.368Stoklar11 0 1.531.836Peşin Ödenmiş Giderler2.170.047 203.509İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler26 142.310 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 2.027.737 203.509Diğer Dönen Varlıklar162.156 194.785İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 162.156 194.785ARA TOPLAM9.545.820 3.091.220TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.545.820 3.091.220DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 2.096.927 0Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar505 505İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 505 505Maddi Duran Varlıklar212.797 166.185Tesis, Makine ve Cihazlar13 115.772 164.209Taşıtlar13 56.441 0Mobilya ve Demirbaşlar13 40.584 1.976Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.335 3.659Diğer Haklar14 3.335 3.659Peşin Ödenmiş Giderler0 300.653İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 0 300.653Ertelenmiş Vergi Varlığı25 3.100.189 2.318.227Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.413.753 2.789.229TOPLAM VARLIKLAR14.959.573 5.880.449KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar104.771 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar104.771 0Banka Kredileri8 104.771 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 17.676İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 17.676Banka Kredileri8 0 17.676İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Ticari Borçlar571.773 754.395İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 571.773 754.395Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 924.259 824.758Diğer Borçlar6.314.971 2.579.253İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 2.582.906 229.481İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 3.732.065 2.349.772Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 1.971 0Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler648 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 648 0ARA TOPLAM7.918.393 4.176.082TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.918.393 4.176.082UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar41.447 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar41.447 0Banka Kredileri8 41.447 0Ticari Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar54.677 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 54.677 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 1.562 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER97.686 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.016.079 4.176.082ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar635.515 670.228Ödenmiş Sermaye19 13.336.879 13.336.879Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)462 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)462 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 462 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler119.494 119.494Yasal Yedekler19 119.494 119.494Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 -12.768.880 -4.658.009Net Dönem Karı veya Zararı-52.440 -8.128.136Kontrol Gücü Olmayan Paylar6.307.979 1.034.139TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.943.494 1.704.367TOPLAM KAYNAKLAR14.959.573 5.880.449Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 17.503.158 1.610.200Satışların Maliyeti20 -13.162.100 -1.024.817TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.341.058 585.383BRÜT KAR (ZARAR)4.341.058 585.383Genel Yönetim Giderleri21 -714.133 -397.472Pazarlama Giderleri21 -3.520.579 -12.366Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 248.672 13.021Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -1.285.856 -10.519.337ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-930.838 -10.330.771Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 1.073 79.890Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-929.765 -10.250.881Finansman Gelirleri24 0 0Finansman Giderleri24 -16.861 -34.173SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-946.626 -10.285.054Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri731.309 2.318.227Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -47.671 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 778.980 2.318.227SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-215.317 -7.966.827DÖNEM KARI (ZARARI)-215.317 -7.966.827Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-162.877 161.309Ana Ortaklık Payları-52.440 -8.128.136Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.484 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 3.185 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-701 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi19 -701 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.484 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-212.833 -7.966.827Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-160.855 161.309Ana Ortaklık Payları-51.978 -8.128.136http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827756BIST