***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor
12.03.2020 22:48
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 13.336.879 119.494 -649.980 -4.008.029 8.798.364 414.918 9.213.282
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
19 -4.008.029 4.008.029 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
19 -8.128.136 -8.128.136 619.221 -7.508.915
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 13.336.879 119.494 -4.658.009 -8.128.136 670.228 1.034.139 1.704.367
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 13.336.879 119.494 -4.658.009 -8.128.136 670.228 1.034.139 1.704.367
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-8.128.136 8.128.136 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
19 -52.440 -52.440 -162.877 -215.317
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19 462 462 2.022 2.484
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
17.265 17.265 5.434.695 5.451.960
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 13.336.879 462 119.494 -12.768.880 -52.440 635.515 6.307.979 6.943.494
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.525.117 -145.622
Dönem Karı (Zararı)
-215.317 -7.966.827
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-215.317 -7.966.827
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-325.268 8.220.995
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 70.350 131.411
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 10.487.701
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 10.487.701
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
53.606 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 53.606 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-233.932 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 1.377 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
9 7.099 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
9 -242.408 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -731.309 -2.318.227
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -79.890
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -79.890
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
516.017
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.985.605 -399.790
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -2.096.927 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.804.314 -2.033.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -5.804.314 -2.033.317
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
228.598 2.262.241
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 228.598 2.262.241
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 1.531.836 -507.019
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-189.721 -533.593
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -189.721 -533.593
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 99.501 411.898
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.735.718 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 3.735.718 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.490.296 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -1.490.944 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 648 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.526.190 -145.622
Alınan Faiz
1.073
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.615.413 230.259
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 6.874.677
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
4 -2.096.927 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.520 222.347
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 6.520 222.347
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-123.157 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -123.157 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -45.700 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 7.912
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
144.107 -108.501
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
146.218 -108.501
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 146.218 -108.501
Ödenen Faiz
24 -1.377 0
Alınan Faiz
23 -1.073 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
339
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
234.403 -23.864
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
234.403 -23.864
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 26.941 50.805
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
261.344 26.941
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 261.344 26.941
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
6.949.692 902.970
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 29.500 353.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 6.920.192 548.976
Diğer Alacaklar
2.581 231.179
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 0 185.811
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 2.581 45.368
Stoklar
11 0 1.531.836
Peşin Ödenmiş Giderler
2.170.047 203.509
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26 142.310 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.027.737 203.509
Diğer Dönen Varlıklar
162.156 194.785
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 162.156 194.785
ARA TOPLAM
9.545.820 3.091.220
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.545.820 3.091.220
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 2.096.927 0
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
505 505
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 505 505
Maddi Duran Varlıklar
212.797 166.185
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 115.772 164.209
Taşıtlar
13 56.441 0
Mobilya ve Demirbaşlar
13 40.584 1.976
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.335 3.659
Diğer Haklar
14 3.335 3.659
Peşin Ödenmiş Giderler
0 300.653
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 300.653
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 3.100.189 2.318.227
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.413.753 2.789.229
TOPLAM VARLIKLAR
14.959.573 5.880.449
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
104.771 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
104.771 0
Banka Kredileri
8 104.771 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 17.676
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 17.676
Banka Kredileri
8 0 17.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Ticari Borçlar
571.773 754.395
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 571.773 754.395
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 924.259 824.758
Diğer Borçlar
6.314.971 2.579.253
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 2.582.906 229.481
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 3.732.065 2.349.772
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 1.971 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
648 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 648 0
ARA TOPLAM
7.918.393 4.176.082
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.918.393 4.176.082
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
41.447 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
41.447 0
Banka Kredileri
8 41.447 0
Ticari Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
54.677 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 54.677 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 1.562 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
97.686 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.016.079 4.176.082
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
635.515 670.228
Ödenmiş Sermaye
19 13.336.879 13.336.879
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
462 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
462 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 462 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
119.494 119.494
Yasal Yedekler
19 119.494 119.494
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -12.768.880 -4.658.009
Net Dönem Karı veya Zararı
-52.440 -8.128.136
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.307.979 1.034.139
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.943.494 1.704.367
TOPLAM KAYNAKLAR
14.959.573 5.880.449
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 17.503.158 1.610.200
Satışların Maliyeti
20 -13.162.100 -1.024.817
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.341.058 585.383
BRÜT KAR (ZARAR)
4.341.058 585.383
Genel Yönetim Giderleri
21 -714.133 -397.472
Pazarlama Giderleri
21 -3.520.579 -12.366
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 248.672 13.021
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.285.856 -10.519.337
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-930.838 -10.330.771
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 1.073 79.890
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-929.765 -10.250.881
Finansman Gelirleri
24 0 0
Finansman Giderleri
24 -16.861 -34.173
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-946.626 -10.285.054
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
731.309 2.318.227
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -47.671 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 778.980 2.318.227
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-215.317 -7.966.827
DÖNEM KARI (ZARARI)
-215.317 -7.966.827
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-162.877 161.309
Ana Ortaklık Payları
-52.440 -8.128.136
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.484 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 3.185 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-701 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 -701 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.484 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-212.833 -7.966.827
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-160.855 161.309
Ana Ortaklık Payları
-51.978 -8.128.136
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827756
BIST