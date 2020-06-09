***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 13.336.879 119.494 -4.658.009 -8.128.136 670.228 1.034.139 1.704.367Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler80.262 80.262 80.262Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-8.128.136 8.128.136 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-51.318 -51.318 1.342.877 1.291.559Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler19 13.336.879 119.494 -12.705.883 -51.318 699.172 2.377.016 3.076.188Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 13.336.879 462 119.494 -12.768.880 -52.440 635.515 6.307.979 6.943.494Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-52.440 52.440 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-55.487 -55.486 76.251 20.765Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)7.964 7.964 16.664 24.628Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler19 13.336.879 8.426 119.494 -12.821.320 -55.487 587.992 6.400.894 6.988.886Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-34.397 580.395Dönem Karı (Zararı)20.765 -37.452Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)20.765 -37.452Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler262.009 0Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 17.792 0Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler40.296 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 40.296 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler184.137 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8 -48.411 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri8 232.548 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 19.784 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-317.171 617.847Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.209.202 -2.508.634İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -2.209.202 -2.508.634Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.880 -18.280İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -4.880 -18.280Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -1.217.765 -2.200.400Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 1.351.341 -62.767Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.492.339 2.086.280İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 3.492.339 2.086.280Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 98.883 166.223Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.830.901 3.158.325İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -1.830.901 3.158.325İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.014 -2.900Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-5.333 -2.900Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)8.347 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-34.397 580.395YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.790 -80.554Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -80.554Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 0 -80.554Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -6.790 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.010 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 -13.010 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-54.197 499.841NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-54.197 499.841DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 261.345 26.941DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ207.148 526.782Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 207.148 261.345Finansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar8.926.346 6.949.692İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 29.500 29.500İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 8.896.846 6.920.192Diğer Alacaklar991 2.580İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 991 2.580Stoklar10 1.217.765 0Peşin Ödenmiş Giderler818.706 2.170.047İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler26 142.310 142.310İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 676.396 2.027.737Diğer Dönen Varlıklar167.489 162.156İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 167.489 162.156ARA TOPLAM11.338.445 9.545.820TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.338.445 9.545.820DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 2.096.927 2.096.927Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar6.974 505İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 6.974 505Maddi Duran Varlıklar195.087 212.797Tesis, Makine ve Cihazlar13 103.662 115.772Taşıtlar13 53.305 56.441Mobilya ve Demirbaşlar13 38.120 40.584Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.253 3.335Diğer Haklar14 3.253 3.335Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı25 3.103.415 3.100.189Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.405.656 5.413.753TOPLAM VARLIKLAR16.744.101 14.959.573KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar103.540 104.771İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar103.540 104.771Banka Kredileri7 103.540 104.771Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka Kredileri7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Ticari Borçlar4.015.701 571.773İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 4.015.701 571.773Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 1.023.142 924.259Diğer Borçlar4.484.070 6.314.971İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 1.608.680 2.582.906İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 2.875.390 3.732.065Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.995 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 8.995 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 16.051 1.971Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 648İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 0 648ARA TOPLAM9.651.499 7.918.393TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.651.499 7.918.393UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar29.668 41.447İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar29.668 41.447Banka Kredileri7 29.668 41.447Ticari Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar63.398 54.677Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 63.398 54.677Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 10.650 1.562TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER103.716 97.686TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.755.215 8.016.079ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar587.992 635.515Ödenmiş Sermaye19 13.336.879 13.336.879Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8.426 462Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8.426 462Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 8.426 462Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler119.494 119.494Yasal Yedekler19 119.494 119.494Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 -12.821.320 -12.768.880Net Dönem Karı veya Zararı-55.487 -52.440Kontrol Gücü Olmayan Paylar6.400.894 6.307.979TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.988.886 6.943.494TOPLAM KAYNAKLAR16.744.101 14.959.573Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 0 0Satışların Maliyeti20 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri21 0 0Pazarlama Giderleri21 0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)0 0Finansman Gelirleri24 0 0Finansman Giderleri24 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)0 0Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları0 0Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi19 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850386BIST