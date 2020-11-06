***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.336.879 119.494 -4.658.009 -8.128.136 670.228 1.034.139 1.704.367Transferler-8.128.136 8.128.136Dönem Karı (Zararı)-193.179 -193.179 -404.049 -597.228Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-14.124 -14.124Dönem Sonu Bakiyeler13.336.879 119.494 -12.786.145 -193.179 477.049 615.966 1.093.015Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.336.879 462 119.494 -12.768.880 172.298 860.253 6.407.757 7.268.010Transferler172.298 -172.298Dönem Karı (Zararı)284.273 284.273 104.783 389.056Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)24.502 24.502 25.526 50.028Dönem Sonu Bakiyeler133.336.879 24.964 119.494 -12.596.582 284.273 1.169.028 6.538.066 7.707.094Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.038.815 2.188.052Dönem Karı (Zararı)284.273 -597.228Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)284.273 -597.228Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-526.603 -1.444.578Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 53.964 37.081Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 446.092Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 446.092Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-40.036 10.331Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -40.036 10.331Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-80.660 93.215Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 -24.216 -2.111Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 -56.444 95.326Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.216.501İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-1.216.501Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -459.871 -814.796İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.281.145 4.229.858Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-632.599 -1.080.745İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -632.599 -1.080.745Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.039.665 231.179İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)26 -1.033.196 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -6.469 231.179Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -1.361.853 1.531.836Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)17 1.996.724 361.852Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.610.562 -522.905İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 1.610.562 -522.905Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 27.536 22.466Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler181.184 3.653.087İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)26 10.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 171.184 3.653.087İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler499.256 33.088Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)27.438 33.088Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)471.818 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.038.815 2.188.052YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-43.219 -2.111.051Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-2.096.927Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-43.219Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -43.219Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 -14.124FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-83.384Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-83.384Kredilerden Nakit Girişleri6 -83.384YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)912.212 77.001NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)912.212 77.001DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 261.344 26.941DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.173.556 103.942Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.173.556 261.344Ticari Alacaklar7.606.507 6.949.692İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 29.500 29.500İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 7.577.007 6.920.192Diğer Alacaklar1.035.777 2.581İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26 1.033.197İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.580 2.581Stoklar9 1.361.853 0Peşin Ödenmiş Giderler147.065 2.286.099İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler26 0 142.310İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 147.065 2.143.789Diğer Dönen Varlıklar137.349 162.156İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 137.349 162.156ARA TOPLAM11.462.107 9.661.872TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.462.107 9.661.872DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 2.096.927 2.096.927Diğer Alacaklar6.974 505İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 6.974 505Maddi Duran Varlıklar10 202.306 212.797Tesis, Makine ve Cihazlar79.436 115.772Taşıtlar47.034 56.441Mobilya ve Demirbaşlar75.836 40.584Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 3.091 3.335Diğer Haklar3.091 3.335Peşin Ödenmiş Giderler17 299.995 299.995İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler299.995 299.995Ertelenmiş Vergi Varlığı24 3.466.967 3.007.096TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.076.260 5.620.655TOPLAM VARLIKLAR17.538.367 15.282.527KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 62.834 104.771İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar62.834 104.771Banka Kredileri62.834 104.771Ticari Borçlar2.125.891 571.773İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 2.125.891 571.773Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 951.795 924.259Diğer Borçlar5.892.639 5.711.455İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 2.592.906 2.582.906İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 3.299.733 3.128.549Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 1.971Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler783.473 604.164İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 783.473 604.164ARA TOPLAM9.816.632 7.918.393TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.816.632 7.918.393UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar41.447İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar41.447Banka Kredileri6 41.447Uzun Vadeli Karşılıklar14.641 54.677Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 14.641 54.677TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.641 96.124TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.831.273 8.014.517ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar16 1.169.028 860.253Ödenmiş Sermaye13.336.879 13.336.879Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)24.964 462Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24.964 462Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24.964 462Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler119.494 119.494Yasal Yedekler119.494 119.494Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-12.596.582 -12.768.880Net Dönem Karı veya Zararı284.273 172.298Kontrol Gücü Olmayan Paylar6.538.066 6.407.757TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.707.094 7.268.010TOPLAM KAYNAKLAR17.538.367 15.282.527Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 15.334.016 1.572.536 3.806.969 0Satışların Maliyeti18 -10.846.193 -1.556.557 -3.254.306 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.487.823 15.979 552.663 0BRÜT KAR (ZARAR)4.487.823 15.979 552.663 0Genel Yönetim Giderleri19 -1.100.480 -321.463 -307.319 -98.704Pazarlama Giderleri19 -3.995.845 -711.767Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 502.977 188.270 501.388Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -40.000 -1.286.311 -40.000 -111.146ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-145.525 -1.403.525 -5.035 -209.850Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-8.499 -2.361FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-145.525 -1.412.024 -5.035 -212.211Finansman Gelirleri22 305.951 0 -1.589Finansman Giderleri23 -244.782 0 -352SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-84.356 -1.412.024 -6.976 -212.211Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri24 473.412 814.796 22.888 21.862Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri473.412 814.796 22.888 21.862SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)389.056 -597.228 15.912 -190.349DÖNEM KARI (ZARARI)389.056 -597.228 15.912 -190.349Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar104.783 -404.049 0 -415.991Ana Ortaklık Payları284.273 -193.179 15.912 225.642Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar16 24.502 12.998 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30.843 16.664 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.341 -3.666 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri-6.341 -3.666 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)24.502 12.998 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)413.558 -597.228 28.910 -190.349Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar104.783 -404.049 0 -56.739Ana Ortaklık Payları308.775 -193.179 28.910 -133.610http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886948BIST