***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.336.879 119.494 -4.658.009 -8.110.871 687.493 1.034.139 1.721.632Transferler-8.110.871 8.110.871Dönem Karı (Zararı)462 172.298 172.760 -162.877 9.883Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)5.536.495 5.536.495Dönem Sonu Bakiyeler13.336.879 462 119.494 -12.768.880 172.298 860.253 6.407.757 7.268.010Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.336.879 462 119.494 -12.768.880 172.298 860.253 6.407.757 7.268.010Transferler172.298 -172.298Dönem Karı (Zararı)5.791 17.927 23.718 480.798 504.516Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)34.433 34.433Dönem Sonu Bakiyeler13.336.879 6.253 119.494 -12.596.582 17.927 883.971 6.922.988 7.806.959Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI463.935 -4.570.478Dönem Karı (Zararı)17.927 172.298Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)17.927 172.298Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-260.269 -369.895Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 72.997 70.350Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler417.714 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 417.714 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-38.762 53.606Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -38.762 53.606Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-153.529 -232.859Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler0 1.073Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler0 1.377Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 -97.629 7.099Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 -55.900 -242.408Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -558.689 -777.009Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 516.017İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler706.277 -4.372.881Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 -2.096.927Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.788.250 -5.804.314İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -3.788.250 -5.804.314Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.469 228.598İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -6.469 228.598Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler0 1.531.836Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)16 740.614 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.436.734 -189.721İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 1.436.734 -189.721Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 -170.388 99.840Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler596.330 3.735.718İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)25 355.400 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 240.930 3.735.718İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.897.706 -1.877.911Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)401.341 -1.878.559Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.496.365 648Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları463.935 -4.570.478YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-55.111 4.661.113Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri4.777.750Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit ÇıkışlarıMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.520Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.520Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-55.111 -123.157Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -55.111 -123.157FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-96.794 143.768Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 146.218Kredilerden Nakit Girişleri6 146.218Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-96.794Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -96.794Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.450YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)312.030 234.403NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)312.030 234.403DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 261.344 26.941DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 573.374 261.344Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 573.374 261.344Ticari Alacaklar10.417.858 6.949.692İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar25 29.500 29.500İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 10.388.358 6.920.192Diğer Alacaklar2.580 2.581İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.580 2.581Peşin Ödenmiş Giderler1.403.175 2.286.099İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler25 0 142.310İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 1.403.175 2.143.789Diğer Dönen Varlıklar63.441 162.156İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 63.441 162.156ARA TOPLAM12.460.428 9.661.872TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.460.428 9.661.872DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 2.096.927 2.096.927Diğer Alacaklar6.974 505İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 6.974 505Maddi Duran Varlıklar9 195.247 212.797Tesis, Makine ve Cihazlar67.334 115.772Taşıtlar43.899 56.441Mobilya ve Demirbaşlar84.014 40.584Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 3.009 3.335Diğer Haklar3.009 3.335Peşin Ödenmiş Giderler16 0 299.995İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 299.995Ertelenmiş Vergi Varlığı23 3.565.785 3.007.096TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.867.942 5.620.655TOPLAM VARLIKLAR18.328.370 15.282.527KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 49.424 104.771İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar49.424 104.771Banka Kredileri49.424 104.771Ticari Borçlar1.952.607 571.773İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.952.607 571.773Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 753.871 924.259Diğer Borçlar6.307.785 5.711.455İlişkili Taraflara Diğer Borçlar25 2.938.306 2.582.906İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 3.369.479 3.128.549Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 211.073 1.971Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.230.736 604.164İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 1.230.736 604.164ARA TOPLAM10.505.496 7.918.393TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.505.496 7.918.393UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 41.447İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 41.447Banka Kredileri6 0 41.447Uzun Vadeli Karşılıklar15.915 54.677Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 15.915 54.677TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.915 96.124TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.521.411 8.014.517ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15 883.971 860.253Ödenmiş Sermaye13.336.879 13.336.879Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.253 462Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.253 462Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.253 462Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler119.494 119.494Yasal Yedekler119.494 119.494Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-12.596.582 -12.768.880Net Dönem Karı veya Zararı17.927 172.298Kontrol Gücü Olmayan Paylar6.922.988 6.407.757TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.806.959 7.268.010TOPLAM KAYNAKLAR18.328.370 15.282.527Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 23.028.508 17.503.158Satışların Maliyeti17 -15.771.148 -13.162.100TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.257.360 4.341.058BRÜT KAR (ZARAR)7.257.360 4.341.058Genel Yönetim Giderleri18 -1.491.646 -629.006Pazarlama Giderleri18 -5.471.727 -3.520.579Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 173.515 192.952Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -457.714 -655.543ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.788 -271.118FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.788 -271.118Finansman Gelirleri21 305.407 56.793Finansman Giderleri22 -174.861 -316.254SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)140.334 -530.579Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri23 358.391 540.000Dönem Vergi (Gideri) Geliri-211.073 -47.671Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri569.464 587.671SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)498.725 9.421DÖNEM KARI (ZARARI)498.725 9.421Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar480.798 -162.877Ana Ortaklık Payları17.927 172.298Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar15 5.791 462Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.854 1.162Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.063 -700Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-1.063 -700Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.791 462TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)504.516 9.883Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar480.798 -162.877Ana Ortaklık Payları23.718 172.760http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917474BIST