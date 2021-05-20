***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.336.879 462 119.494 -12.768.880 -52.440 635.515 6.307.979 6.943.494Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler0 0 0 -52.440 52.440 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -55.487 -55.487 76.251 20.764Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)7.964 7.964 16.664 24.628Dönem Sonu Bakiyeler13.336.879 8.426 119.494 -12.821.320 -55.487 587.992 6.400.894 6.988.886Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.336.879 6.253 119.494 -12.596.582 17.927 883.971 6.922.988 7.806.959Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler0 0 17.927 -17.927 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -462.633 -462.633 268.813 -193.820Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.880 5.880 5.880Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler13.336.879 12.133 119.494 -12.578.655 -462.633 427.218 7.192.770 7.619.988Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-269.606 -41.187Dönem Karı (Zararı)-462.633 20.765Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-462.633 20.765Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-43.601 262.009Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 19.085 17.792Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.641 40.296Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -1.641 40.296Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-13.649 184.137Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 0 184.137Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 -13.649 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -47.396 19.784İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler236.628 -317.171Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)2.096.927Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.103.448 -2.209.202İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -1.103.448 -2.209.202Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-18.373 -4.880İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)26 -11.062 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -7.311 -4.880Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 0 -1.217.765Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)16 127.651 1.351.341Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-435.817 3.492.339İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -435.817 3.492.339Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 43.547 98.883Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-654.516 -1.830.901İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)25 900.773 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -1.555.289 -1.830.901İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler180.657 3.014Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-60.310 -5.333Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)240.967 8.347Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-269.606 -34.397Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları-6.790YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.312 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.312 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -3.312 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.781 -13.010Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-13.781 -13.010Kredilerden Nakit Girişleri-13.781 -13.010YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-286.699 -54.197NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-286.699 -54.197DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ573.374 261.345DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ286.675 207.148Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 286.675 573.374Ticari Alacaklar11.531.686 10.417.858İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar25 29.500 29.500İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 11.502.186 10.388.358Diğer Alacaklar8 13.642 2.580İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13.642 2.580Peşin Ödenmiş Giderler16 1.275.524 1.403.175İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 1.275.524 1.403.175Diğer Dönen Varlıklar13 123.751 63.441İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklarİlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar123.751 63.441ARA TOPLAM13.231.278 12.460.428TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR13.231.278 12.460.428DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 0 2.096.927Diğer Alacaklar8 14.285 6.974İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar14.285 6.974Maddi Duran Varlıklar9 179.555 195.247Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 2.928 3.009Ertelenmiş Vergi Varlığı23 3.613.181 3.565.785TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.809.949 5.867.942TOPLAM VARLIKLAR17.041.227 18.328.370KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 35.643 49.424Ticari Borçlar7 1.513.521 1.952.607İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.513.521 1.952.607Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 797.418 753.871Diğer Borçlar5.653.269 6.307.785İlişkili Taraflara Diğer Borçlar25 3.839.079 2.938.306İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.814.190 3.369.479Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 91.545 211.073Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 1.315.569 1.230.736İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.315.569 1.230.736ARA TOPLAM9.406.965 10.505.496TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.406.965 10.505.496UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar14.274 15.915Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 14.274 15.915TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.274 15.915TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.421.239 10.521.411ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15 427.218 883.971Ödenmiş Sermaye13.336.879 13.336.879Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12.133 6.253Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12.133 6.253Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12.133 6.253Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler119.494 119.494Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-12.578.655 -12.596.582Net Dönem Karı veya Zararı-462.633 17.927Kontrol Gücü Olmayan Paylar7.192.770 6.922.988TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.619.988 7.80veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 6.250.587 5.845.107Satışların Maliyeti17 -3.927.129 -4.213.724TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.323.458 1.631.383BRÜT KAR (ZARAR)2.323.458 1.631.383Genel Yönetim Giderleri18 -761.749 -200.753Pazarlama Giderleri18 -1.687.404 -1.434.960Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 19.588 48.411Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -8.668 -488ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-114.775 43.593FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-114.775 43.593Finansman Gelirleri21 211.328 242.409Finansman Giderleri22 -248.156 -245.453SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-151.603 40.549Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri23 -42.217 -19.784Dönem Vergi (Gideri) Geliri-91.545 -20.868Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri49.328 1.084SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-193.820 20.765DÖNEM KARI (ZARARI)-193.820 20.765Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar268.813 76.251Ana Ortaklık Payları-462.633 -55.486Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar15 5.880 7.964Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.539 10.210Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.659 -2.246Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.659 -2.246Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.880 7.964TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-187.940 28.729Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar268.813 92.915Ana Ortaklık Payları-456.753 -64.186http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937085BIST