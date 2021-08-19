***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.336.879 462 119.494 -12.768.880 172.298 860.253 6.407.757 7.268.010Transferler172.298 -172.298Dönem Karı (Zararı)11.504 279.865 279.865 104.783 384.648Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)25.526 25.526Dönem Sonu Bakiyeler13.336.879 11.966 119.494 -12.596.582 268.361 1.140.118 6.538.066 7.678.184Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.336.879 6.253 119.494 -12.596.582 17.927 883.971 6.922.988 7.806.959Transferler17.927 -17.927Dönem Karı (Zararı)7.611 -21.713 287.595 265.882Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.027 2.027Dönem Sonu Bakiyeler13.336.879 13.864 119.494 -12.578.655 -29.324 862.258 7.212.610 8.074.868Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-228.147 102.488Dönem Karı (Zararı)-29.324 268.361Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-29.324 268.361Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-443.554 -500.537Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler38.205 38.223Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler251.000 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler251.000 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.851 -28.576Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.851 -28.576Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-53.589 -69.535Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-53.589 -69.535Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-677.319 -440.649Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler244.731 334.664Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)2.096.927Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler146.892 -720.346İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)146.892 -720.346Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.132 -1.039.666İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.894 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.026 -1.039.666Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -2.154.501Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)600.600 1.969.104Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler303.307 1.687.512İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)303.307 1.687.512Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)39.528 1.974Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.658.199 141.706İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-332.077 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.326.122 141.706İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.279.192 448.881Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.399.199 10.423Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)120.007 438.458Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-228.147 102.488YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.312 -38.050Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.312 -38.050Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.312 -38.050FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-28.594 -79.547Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-28.594 -79.547Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-28.594 -79.547YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-260.053 -15.109NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-260.053 -15.109DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ573.374 261.345DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ313.321 246.236Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[4] 313.321 573.374Ticari Alacaklar10.049.533 10.417.858İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar[26] 29.500 29.500İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar[7] 10.020.033 10.388.358Diğer Alacaklar686 2.580İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar[8] 686 2.580Peşin Ödenmiş Giderler802.575 1.403.175İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler[16] 802.575 1.403.175Diğer Dönen Varlıklar1.353.247 63.441İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar[13] 1.353.247 63.441ARA TOPLAM12.519.362 12.460.428TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.519.362 12.460.428DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar[5] 0 2.096.927Diğer Alacaklar14.000 6.974İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar[8] 14.000 6.974Maddi Duran Varlıklar160.516 195.247Diğer Maddi Duran Varlıklar[9] 160.516 195.247Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.847 3.009Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar[10] 2.847 3.009Peşin Ödenmiş Giderler109.393 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler[16] 109.393 0Ertelenmiş Vergi Varlığı[23] 4.243.104 3.565.785TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.529.860 5.867.942TOPLAM VARLIKLAR17.049.222 18.328.370KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar20.830 49.424İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar20.830 49.424Banka Kredileri[6] 20.830 49.424Ticari Borçlar2.231.892 1.952.607İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar[7] 2.231.892 1.952.607Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[14] 793.399 753.871Diğer Borçlar4.649.586 6.307.785İlişkili Taraflara Diğer Borçlar[26] 2.606.229 2.938.306İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar[8] 2.043.357 3.369.479Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü[23] 119.191 211.073Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler904.651 1.230.736İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[13] 904.651 1.230.736ARA TOPLAM8.719.549 10.505.496TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.719.549 10.505.496UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar14.064 15.915Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar[12] 14.064 15.915Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar[18] 240.741 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER254.805 15.915TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.974.354 10.521.411ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar862.258 883.971Ödenmiş Sermaye13.336.879 13.336.879Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13.864 6.253Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13.864 6.253Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13.864 6.253Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler119.494 119.494Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-12.578.655 -12.596.582Net Dönem Karı veya Zararı-29.324 17.927Kontrol Gücü Olmayan Paylar7.212.610 6.922.988TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.074.868 7.806.959TOPLAM KAYNAKLAR17.049.222 18.328.370Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[17] 11.597.315 11.527.047 5.346.728 5.681.940Satışların Maliyeti[17] -8.386.755 -7.591.887 -4.459.626 -3.378.163TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.210.560 3.935.160 887.102 2.303.777BRÜT KAR (ZARAR)3.210.560 3.935.160 887.102 2.303.777Genel Yönetim Giderleri[18] -866.430 -793.161 -104.681 -592.408Pazarlama Giderleri[18] -2.449.499 -3.284.078 -762.095 -1.849.118Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[19] 30.545 1.589 10.957 -289.231Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[20] -277.434 0 -268.766 239.647ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-352.258 -140.490 -237.483 -187.333FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-352.258 -140.490 -237.483 -187.333Finansman Gelirleri[21] 232.081 307.540 20.753 307.540Finansman Giderleri[22] -182.892 -244.430 65.264 -238.136SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-303.069 -77.380 -151.466 -117.929Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri561.340 450.524 603.557 470.308Dönem Vergi (Gideri) Geliri-119.191 0 -27.646 20.868Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri680.531 450.524 631.203 449.440SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)258.271 373.144 452.091 352.379DÖNEM KARI (ZARARI)258.271 373.144 452.091 352.379Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar287.595 104.783 18.782 28.532Ana Ortaklık Payları-29.324 268.361 433.309 323.847Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar7.611 11.504 1.731 3.540Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler10.058 14.179 2.519 3.969Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.447 -2.675 -788 -429Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.447 -2.675 -788 -429Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.611 11.504 1.731 3.540TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)265.882 384.648 453.822 355.919Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar287.595 104.783 18.782 11.868Ana Ortaklık Payları-21.713 279.865 435.040 344.051http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959495BIST