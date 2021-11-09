***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.336.879 462 119.494 -12.768.880 172.298 860.253 6.407.757 7.268.010Transferler172.298 -172.298Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24.502 284.273 308.775 104.783 413.558Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler25.526 25.526Dönem Sonu Bakiyeler13.336.879 24.964 119.494 -12.596.582 284.273 1.169.028 6.538.066 7.707.094Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.336.879 6.253 119.494 -12.596.581 17.927 883.972 6.922.988 7.806.960Transferler17.927 -17.927Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.198 -788.004 -779.806 372.021 -407.785Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler2.729 2.729Dönem Sonu Bakiyeler13.336.879 14.451 119.494 -12.578.654 -788.004 104.166 7.297.738 7.401.904Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-287.559 1.038.815Dönem Karı (Zararı)-788.004 284.273Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-587.556 -526.603Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 64.055 53.964Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler251.000 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7-8 251.000 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.796 -40.036Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 2.796 -40.036Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-36.513 -80.660Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 -36.513 -80.660Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -868.894 -459.871İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.088.001 1.281.145Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)2.096.927 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.587.142 -632.599İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -2.587.142 -632.599Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-64.932 -1.039.665İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)26 -57.906 -1.033.196İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -7.026 -6.469Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 0 -1.361.853Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)16 1.296.360 1.996.724Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler484.497 1.610.562İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 484.497 1.610.562Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 31.003 27.536Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler779.164 181.184İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)25 2.506.116 10.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -1.726.952 171.184İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-947.876 499.256Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.588.739 27.438Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)640.863 471.818Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-287.559 1.038.815YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-144.888 -43.219Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-144.888 -43.219Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -144.888 -43.219FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-44.094 -83.384Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-44.094 -83.384Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -44.094 -83.384YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-476.541 912.212NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-476.541 912.212DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 573.374 261.344DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ96.833 1.173.556Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 96.833 573.374Ticari Alacaklar12.754.578 10.417.858İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar25 29.500 29.500İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 12.725.078 10.388.358Diğer Alacaklar8 60.486 2.580Peşin Ödenmiş Giderler16 106.815 1.403.175Diğer Dönen Varlıklar13 1.652.180 63.441ARA TOPLAM14.670.892 12.460.428TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR14.670.892 12.460.428DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 2.096.927Diğer Alacaklar8 14.000 6.974Maddi Duran Varlıklar9 276.324 195.247Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 2.765 3.009Ertelenmiş Vergi Varlığı23 4.434.679 3.565.785TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.727.768 5.867.942TOPLAM VARLIKLAR19.398.660 18.328.370KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 5.329 49.424Ticari Borçlar7 2.401.169 1.952.607Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 784.874 753.871Diğer Borçlar7.086.949 6.307.785İlişkili Taraflara Diğer Borçlar25 5.444.422 2.938.306İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.642.527 3.369.479Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 196.057 211.073Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 853.732 1.230.736ARA TOPLAM11.328.110 10.505.496TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.328.110 10.505.496UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar18.711 15.915Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 18.711 15.915Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 649.935TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER668.646 15.915TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.996.756 10.521.411ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar104.166 883.971Ödenmiş Sermaye13.336.879 13.336.879Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14.451 6.253Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14.451 6.253Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14.451 6.253Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler119.494 119.494Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-12.578.654 -12.596.582Net Dönem Karı veya Zararı-788.004 17.927Kontrol Gücü Olmayan Paylar7.297.738 6.922.988TOPLAM ÖZKAYNAKLAR19.398.660 18.328.370Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 16.596.123 15.334.016 4.998.808 3.806.969Satışların Maliyeti17 -11.961.851 -10.846.193 -3.575.096 -3.254.306TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.634.272 4.487.823 1.423.712 552.663BRÜT KAR (ZARAR)4.634.272 4.487.823 1.423.712 552.663Genel Yönetim Giderleri18 -2.076.637 -1.100.480 -1.210.207 -307.319Pazarlama Giderleri18 -3.434.296 -3.995.845 -984.797 -711.767Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 30.591 502.977 46 501.388Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -277.434 -40.000 -40.000ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.123.504 -145.525 -771.246 -5.035FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.123.504 -145.525 -771.246 -5.035Finansman Gelirleri21 243.994 305.951 11.913 -1.589Finansman Giderleri22 -212.954 -244.782 -30.062 -352SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.092.464 -84.356 -789.395 -6.976Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri23 676.481 473.412 115.141 22.888Dönem Vergi (Gideri) Geliri-196.057 -76.866Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri872.538 473.412 192.007 22.888SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-415.983 389.056 -674.254 15.912DÖNEM KARI (ZARARI)-415.983 389.056 -674.254 15.912Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar372.021 104.783 84.426 15.912Ana Ortaklık Payları-788.004 284.273 -758.680Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar15 8.198 24.502 587 12.998Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10.842 30.843 784 16.664Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.644 -6.341 -197 -3.666Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.644 -6.341 -197 -3.666Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.198 24.502 587 12.998TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-407.785 413.558 -673.667 28.910Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar372.021 104.783 84.426Ana Ortaklık Payları-779.806 308.775 -758.093 28.910http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976527BIST