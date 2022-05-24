***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor
24.05.2022 19:38
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13.336.879 6.253 119.494 -12.596.582 17.927 883.971 6.922.988 7.806.959
Transferler
17.927 -17.927
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.880 -462.633 -456.753 268.813 -187.940
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
969 969
Dönem Sonu Bakiyeler
13.336.879 12.133 119.494 -12.578.655 -462.633 427.218 7.192.770 7.619.988
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18.327 119.494 -12.578.654 39.491 935.537 578.707 1.514.244
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
13.336.879
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.337 -834.116 -822.779 -46.400 -869.179
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
1.041 1.041
Dönem Sonu Bakiyeler
13.336.879 29.664 119.494 -12.539.163 -834.116 112.758 533.348 646.106
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.382 -269.606
Dönem Karı (Zararı)
-834.116 -462.633
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
742.110 -43.601
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.813 19.085
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
33.600 -1.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
33.600 -1.641
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.397 -13.649
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-10.380
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.397 -3.269
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9.628
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
685.702 -47.396
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
2.764
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
88.624 236.628
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.096.927
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.103.448
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.103.448
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.415 -18.373
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.415 -11.062
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
14.000 -7.311
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
28.936 127.651
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.940 -435.817
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.940 -435.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
106.667 43.547
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
121.234 -654.516
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.041 900.773
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
113.193 -1.555.289
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-187.568 180.657
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-21.979 -60.310
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-165.589 240.967
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.382 -269.606
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.312 -3.312
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3.312 -3.312
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.312
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3.312
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -13.781
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.781
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.781
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-70 -286.699
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-70 -286.699
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
55.387 573.374
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
55.317 286.675
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
55.317 55.387
Ticari Alacaklar
1.615.219 1.615.219
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29.500 29.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.585.719 1.585.719
Diğer Alacaklar
76.576 78.991
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
76.576 76.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.415
Peşin Ödenmiş Giderler
10.500 39.436
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.500 39.436
Diğer Dönen Varlıklar
125.848 103.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
125.848 103.869
ARA TOPLAM
1.883.460 1.892.902
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.883.460 1.892.902
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
14.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
1.466.924 1.476.552
Maddi Duran Varlıklar
6.780 21.824
Diğer Maddi Duran Varlıklar
6.780 21.824
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.603 2.684
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.603 2.684
Ertelenmiş Vergi Varlığı
3.655.775 4.347.706
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.132.082 5.862.766
TOPLAM VARLIKLAR
7.015.542 7.755.668
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
39.151 37.608
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
39.151 37.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
820.806 714.139
Diğer Borçlar
4.108.344 3.987.110
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.570.612 2.562.571
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.537.732 1.424.539
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
799.395 751.952
ARA TOPLAM
5.767.696 5.490.809
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.767.696 5.490.809
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
175.594 141.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
175.594 141.994
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
426.146 608.621
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
601.740 750.615
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.369.436 6.241.424
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
112.758 935.537
Ödenmiş Sermaye
13.336.879 13.336.879
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29.664 18.327
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29.664 18.327
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29.664 18.327
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
119.494 119.494
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-12.539.163 -12.578.654
Net Dönem Karı veya Zararı
-834.116 39.491
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
533.348 578.707
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
646.106 1.514.244
TOPLAM KAYNAKLAR
7.015.542 7.755.668
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
0 6.250.587
Satışların Maliyeti
0 -3.927.129
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 2.323.458
BRÜT KAR (ZARAR)
0 2.323.458
Genel Yönetim Giderleri
-357.741 -761.749
Pazarlama Giderleri
-1.687.404
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
162.785 19.588
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-106 -8.668
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-195.062 -114.775
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-1.149
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-196.211 -114.775
Finansman Gelirleri
9.788 211.328
Finansman Giderleri
-8.391 -248.156
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-194.814 -151.603
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-685.702 -42.217
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-91.545
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-685.702 49.328
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-880.516 -193.820
DÖNEM KARI (ZARARI)
-880.516 -193.820
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-46.400 268.813
Ana Ortaklık Payları
-834.116 -462.633
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.337 5.880
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.802 7.539
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.465 -1.659
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.465 -1.659
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.337 5.880
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-869.179 -187.940
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-46.400 268.813
Ana Ortaklık Payları
-822.779 -456.753
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032214
BIST