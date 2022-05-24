***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.336.879 6.253 119.494 -12.596.582 17.927 883.971 6.922.988 7.806.959Transferler17.927 -17.927Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.880 -462.633 -456.753 268.813 -187.940Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler969 969Dönem Sonu Bakiyeler13.336.879 12.133 119.494 -12.578.655 -462.633 427.218 7.192.770 7.619.988Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.327 119.494 -12.578.654 39.491 935.537 578.707 1.514.244Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler13.336.879Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)11.337 -834.116 -822.779 -46.400 -869.179Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler1.041 1.041Dönem Sonu Bakiyeler13.336.879 29.664 119.494 -12.539.163 -834.116 112.758 533.348 646.106Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.382 -269.606Dönem Karı (Zararı)-834.116 -462.633Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler742.110 -43.601Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11.813 19.085Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler33.600 -1.641Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler33.600 -1.641Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.397 -13.649Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-10.380Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-1.397 -3.269Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler9.628Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler685.702 -47.396Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler2.764İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler88.624 236.628Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)2.096.927Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.103.448İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.103.448Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler16.415 -18.373İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.415 -11.062İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)14.000 -7.311Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)28.936 127.651Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.940 -435.817İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.940 -435.817Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)106.667 43.547Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler121.234 -654.516İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8.041 900.773İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)113.193 -1.555.289İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-187.568 180.657Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-21.979 -60.310Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-165.589 240.967Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.382 -269.606YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI3.312 -3.312Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları3.312 -3.312Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.312Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları3.312FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -13.781Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-13.781Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-13.781YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-70 -286.699NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-70 -286.699DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ55.387 573.374DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ55.317 286.675Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri55.317 55.387Ticari Alacaklar1.615.219 1.615.219İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar29.500 29.500İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.585.719 1.585.719Diğer Alacaklar76.576 78.991İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar76.576 76.576İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.415Peşin Ödenmiş Giderler10.500 39.436İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10.500 39.436Diğer Dönen Varlıklar125.848 103.869İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar125.848 103.869ARA TOPLAM1.883.460 1.892.902TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.883.460 1.892.902DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar14.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1.466.924 1.476.552Maddi Duran Varlıklar6.780 21.824Diğer Maddi Duran Varlıklar6.780 21.824Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.603 2.684Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.603 2.684Ertelenmiş Vergi Varlığı3.655.775 4.347.706TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.132.082 5.862.766TOPLAM VARLIKLAR7.015.542 7.755.668KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar39.151 37.608İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar39.151 37.608Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar820.806 714.139Diğer Borçlar4.108.344 3.987.110İlişkili Taraflara Diğer Borçlar2.570.612 2.562.571İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.537.732 1.424.539Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler799.395 751.952ARA TOPLAM5.767.696 5.490.809TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.767.696 5.490.809UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar175.594 141.994Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar175.594 141.994Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler426.146 608.621TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER601.740 750.615TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.369.436 6.241.424ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar112.758 935.537Ödenmiş Sermaye13.336.879 13.336.879Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29.664 18.327Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29.664 18.327Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29.664 18.327Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler119.494 119.494Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-12.539.163 -12.578.654Net Dönem Karı veya Zararı-834.116 39.491Kontrol Gücü Olmayan Paylar533.348 578.707TOPLAM ÖZKAYNAKLAR646.106 1.514.244TOPLAM KAYNAKLAR7.015.542 7.755.668Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 6.250.587Satışların Maliyeti0 -3.927.129TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 2.323.458BRÜT KAR (ZARAR)0 2.323.458Genel Yönetim Giderleri-357.741 -761.749Pazarlama Giderleri-1.687.404Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler162.785 19.588Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-106 -8.668ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-195.062 -114.775Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-1.149FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-196.211 -114.775Finansman Gelirleri9.788 211.328Finansman Giderleri-8.391 -248.156SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-194.814 -151.603Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-685.702 -42.217Dönem Vergi (Gideri) Geliri-91.545Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-685.702 49.328SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-880.516 -193.820DÖNEM KARI (ZARARI)-880.516 -193.820Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-46.400 268.813Ana Ortaklık Payları-834.116 -462.633Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar11.337 5.880Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14.802 7.539Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.465 -1.659Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.465 -1.659Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.337 5.880TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-869.179 -187.940Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-46.400 268.813Ana Ortaklık Payları-822.779 -456.753http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032214BIST