***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2020-31.03.2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarGelir TablosuDeğişikliğin NedeniGelir Tablosu kalemlerinin sehven 0 olarak görünmesi nedeniyle yapılan düzeltmedir.Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYokturAçıklamalar01.01.2020-31.03.2020 dönemine ilişkin Gelir Tablosu kalemlerinin sehven 0 olarak görünmesi nedeniyle düzeltme bildirimi yayınlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851542BIST