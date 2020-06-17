***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
17.06.2020 14:45
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Gelir Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Gelir Tablosu kalemlerinin sehven 0 olarak görünmesi nedeniyle yapılan düzeltmedir.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
Açıklamalar
01.01.2020-31.03.2020 dönemine ilişkin Gelir Tablosu kalemlerinin sehven 0 olarak görünmesi nedeniyle düzeltme bildirimi yayınlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851542
BIST
15:11110.982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 42,67
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
15:116,8595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0171
|Açılış
|: 6,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8595
En Düşük
6,8328
15:117,7062
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0058
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
15:11378,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,53
|Açılış
|: 378,78
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|DOAS
|14,88
|138.644.340
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|5.571.216
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|220.950
|% 9,95
|
|BAYRK
|8,42
|15.037.598
|% 9,92
|
|TSPOR
|7,32
|123.173.649
|% 9,91
|
|KSTUR
|41,32
|34.389
|% -9,98
|
|DAGHL
|9,17
|7.612.989
|% -9,92
|
|YYAPI
|1,09
|31.288.690
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|41.441.024
|% -9,83
|
|YGYO
|0,92
|31.857.210
|% -9,80
|
|ECILC
|6,36
|887.634.943
|% 4,26
|
|ASELS
|32,14
|533.358.918
|% -1,17
|
|GARAN
|8,15
|525.211.631
|% -0,73
|
|THYAO
|12,53
|340.363.818
|% -0,32
|
|GUSGR
|4,37
|336.508.756
|% 3,07
|
|IEYHO
|0,88
|250.521.483
|% -2,22
|
|IHLAS
|0,82
|164.948.701
|% 3,80
|
|EKGYO
|1,91
|307.321.247
|% -1,04
|
|ODAS
|2,16
|321.052.490
|% 0,47
|
|ECILC
|6,36
|887.634.943
|% 4,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5859
|8,6289
|% 0,01
|
|Frank
|7,1912
|7,2345
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8219
|1,8311
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-7,43
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.479
|-2,10
|
|Tam
|2.530
|2.543
|-6,00
|
|Yarım
|1.233
|1.243
|-1,00
|
|Çeyrek
|618
|622
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,49
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,00
|
|B. Petrol
|40,56
|40,56
|-0,40
|
Seans Raporu
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15:22XU030
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