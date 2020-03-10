***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 09 Temmuz 2019 tarihli 2017 ve 2018 Yılları B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının tescili hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri B GrubuKarar Tarihi 31.05.2019Genel Kurul Tarihi 09.07.2019Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.07.2019Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Merkez Mah. Kazım Orbay Cad. No.74 Bomonti, Şişli, İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.2 - Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.3 - Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşülüp onaylanması.4 - Dilekler ve kapanış.Genel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Toplantıya Çağrı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1-Gündemin 1.maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Selim Sayılgan toplantı başkanlığı için teklifini açıkladı. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Sanlı Baş'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.2- Gündemin 2.maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.3- Gündemin 3.maddesi gereğince, Şirketin 09 Temmuz 2019 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan kararlar görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.4- Gündemin 4.maddesi gereğince, dilek ve temennilerde söz alan olmadığından ve gündem'de görüşülecek başka konular bulunmadığından toplantıya son verildi.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? HayırTescil Edilmeme Nedeni Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 B Grubu Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 B Grubu Tutanak.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 09 Temmuz 2019 tarihli 2017 ve 2018 Yılları B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı, tescile tabi bir husus olmadığından tescil edilmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826050BIST