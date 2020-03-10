***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.03.2020 14:10
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin 09 Temmuz 2019 tarihli 2017 ve 2018 Yılları B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının tescili hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri B Grubu
Karar Tarihi 31.05.2019
Genel Kurul Tarihi 09.07.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.07.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Merkez Mah. Kazım Orbay Cad. No.74 Bomonti, Şişli, İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
2 - Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
3 - Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşülüp onaylanması.
4 - Dilekler ve kapanış.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Toplantıya Çağrı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1-Gündemin 1.maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Selim Sayılgan toplantı başkanlığı için teklifini açıkladı. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Sanlı Baş'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2- Gündemin 2.maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3- Gündemin 3.maddesi gereğince, Şirketin 09 Temmuz 2019 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan kararlar görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.
4- Gündemin 4.maddesi gereğince, dilek ve temennilerde söz alan olmadığından ve gündem'de görüşülecek başka konular bulunmadığından toplantıya son verildi.
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Hayır
Tescil Edilmeme Nedeni Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 B Grubu Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 B Grubu Tutanak.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 09 Temmuz 2019 tarihli 2017 ve 2018 Yılları B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı, tescile tabi bir husus olmadığından tescil edilmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826050
BIST