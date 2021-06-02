***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantısına çağrının duyurulmasıdır..Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? EvetGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 02.06.2021Genel Kurul Tarihi 02.07.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.07.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok 9D. 10 Sarıyer,İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 ve 2020 yılları Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve oya sunulması4 - 2019 ve 2020 yılları hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması ve müzakeresi,5 - 2019 ve 2020 yılları hesap döneminne ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oya sunulması,6 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin oya sunulması,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 ve 2020 yılları hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin müzakeresi ve oya sunulması,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, dönem içinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulun oyuna sunulması, boşalan üyeliklere seçim yapılması ve oylanması,9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 ve 2020 yılları içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2019 ve 2020 yıllarında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 ve 2020 yılları içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,14 - Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması, dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 2020 OLAGAN GK TOPLANTIYA ÇAĞRI.pdf - İlan MetniEK: 2 2019 2020OLAGAN GK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulunun bugün yapılan toplantısında1- Şirketimiz pay sahiplerinin 2019 ve 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına çağrılmasına ve Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 02.07.2021 Saat 10.00'da,A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısının 02.07.2021 Saat 10.30'da,B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısı 02.07.2021 Saat 11.00'da,Maslak mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok 9 D. 10 Sarıyer , İSTANBUL adresinde yapılmasına,Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısında hazır bulundurulmak üzere İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi için başvuruda bulunulmasına,2- Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısının yapılabilmesi için ilgili mevzuat ve Şirket esas sözleşmesi hükümleri uyarınca gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939619BIST