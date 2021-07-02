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***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.07.2021 12:14



***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İmtiyazlı Pay sahipleri olağan genel kurul toplantısının ertelenmesi hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Yapılan açıklama sehven ertelenmişolarak girilmiştir.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu, B Grubu
Karar Tarihi 02.06.2021
Genel Kurul Tarihi 02.07.2021
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.07.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok 9D. 10 Sarıyer,İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
3 - Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşülüp onaylanması.
4 - Dilekler ve kapanış.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2019 2020OLAGAN GK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2019 2020 OLAGAN GK TOPLANTIYA ÇAĞRI.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Hayır
Yapılmama Nedeni Şirketimizin 2019-2020 yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantısı asgari toplantı nisabı sağlanamadığı için yönetim kurulu tarafından belirlenecek ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu nedenle A ve B grubu imtiyazlı pay sahipleri olağan genel kurul toplantıları da belilenecek ileri tarihe ertlelenmiştir. Sayın pay sahiplerimize saygıyla duyurulur.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 MMC Erteleme Tutanağı.pdf - Tutanak






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945673


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Altın Gr. 500 500 5,83  
Cumhuriyet 3.305 3.355 19,00  
Tam 3.289 3.372 25,84  
Yarım 1.590 1.631 12,50  
Çeyrek 797 816 6,24  
Gümüş.Ons 26,17 26,20 0,16  
Gümüş Gr. 7,32 7,33 0,09  
B. Petrol 75,47 75,47 -0,37  
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