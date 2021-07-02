***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.07.2021 12:14
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İmtiyazlı Pay sahipleri olağan genel kurul toplantısının ertelenmesi hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Yapılan açıklama sehven ertelenmişolarak girilmiştir.
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu, B Grubu
Karar Tarihi 02.06.2021
Genel Kurul Tarihi 02.07.2021
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.07.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok 9D. 10 Sarıyer,İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
3 - Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşülüp onaylanması.
4 - Dilekler ve kapanış.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2019 2020OLAGAN GK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2019 2020 OLAGAN GK TOPLANTIYA ÇAĞRI.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Hayır
Yapılmama Nedeni Şirketimizin 2019-2020 yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantısı asgari toplantı nisabı sağlanamadığı için yönetim kurulu tarafından belirlenecek ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu nedenle A ve B grubu imtiyazlı pay sahipleri olağan genel kurul toplantıları da belilenecek ileri tarihe ertlelenmiştir. Sayın pay sahiplerimize saygıyla duyurulur.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 MMC Erteleme Tutanağı.pdf - Tutanak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945673
BIST