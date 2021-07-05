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***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.07.2021 22:13



***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin B grubu imtiyazlı pay sahipleri olağan genel kurul toplantısına çağrının duyurulmasıdır..
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri B Grubu
Karar Tarihi 05.07.2021
Genel Kurul Tarihi 30.07.2021
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.07.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok 9 D. 10

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
3 - Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşülüp onaylanması.
4 - Dilekler ve kapanış.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2020 GK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2019 2020 TOPLANTIYA ÇAĞRI 30.07.2021.pdf - İlan Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946595


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Altın Gr. 499 499 0,26  
Cumhuriyet 3.302 3.352 3,00  
Tam 3.288 3.371 5,52  
Yarım 1.589 1.631 2,67  
Çeyrek 797 815 1,33  
Gümüş.Ons 26,44 26,52 0,02  
Gümüş Gr. 7,37 7,38 -0,00  
B. Petrol 77,16 77,16 0,99  
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