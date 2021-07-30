***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 2019-2020 Yılları A grubu imtiyazlı paylar Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Hazır Bulunanlar Listesi hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 05.07.2021Genel Kurul Tarihi 30.07.2021Genel Kurul Saati 11:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.07.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Maslak mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok 9 D. 10Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.3 - Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşülüp onaylanması.4 - Dilekler ve kapanış.Genel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2020 GK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 2019 2020 TOPLANTIYA ÇAĞRI 30.07.2021.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2019-2020 Yılları A grubu imtiyazlı paylar Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 A Grubu imtiyazlı toplantı tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 A grubu hazirun listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953921BIST