***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.07.2021 23:44
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin 2019-2020 Yılları A grubu imtiyazlı paylar Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Hazır Bulunanlar Listesi hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri B Grubu
Karar Tarihi 05.07.2021
Genel Kurul Tarihi 30.07.2021
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.07.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok 9 D. 10
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
3 - Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşülüp onaylanması.
4 - Dilekler ve kapanış.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2020 GK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2019 2020 TOPLANTIYA ÇAĞRI 30.07.2021.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2019-2020 Yılları B grubu imtiyazlı paylar Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 B grubu imtiyazlı toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 B grubu hazirun listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953926
BIST