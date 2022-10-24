***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.10.2022 16:08
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tescili hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 19.09.2022
Genel Kurul Tarihi 19.10.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.10.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Akat Mah. Nispetiye Cad. No:33, 34335 Beşiktaş / İstanbul (Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi & Etiler Uygulama Oteli)
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve oya sunulması,
4 - 2021 yıllı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
5 - 2021 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oya sunulması,
6 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin oya sunulması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin müzakeresi ve oya sunulması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, dönem içinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulun oyuna sunulması, boşalan üyeliklere seçim yapılması ve oylanması,
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılı üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 19 10 2022 Genel Kurul İlan.pdf - İlan Metni
EK: 2 19 10 2022 GK Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar listesi ektedir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 21.10.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 19.10.2022 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 19.10.2022 HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 19.10.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.10.2022 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073621
BIST