***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tescili hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 19.09.2022Genel Kurul Tarihi 19.10.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.10.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Akat Mah. Nispetiye Cad. No:33, 34335 Beşiktaş / İstanbul (Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi & Etiler Uygulama Oteli)Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve oya sunulması,4 - 2021 yıllı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,5 - 2021 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oya sunulması,6 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin oya sunulması,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin müzakeresi ve oya sunulması,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, dönem içinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulun oyuna sunulması, boşalan üyeliklere seçim yapılması ve oylanması,9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılı üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,14 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 19 10 2022 Genel Kurul İlan.pdf - İlan MetniEK: 2 19 10 2022 GK Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar listesi ektedir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 21.10.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 19.10.2022 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 19.10.2022 HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin, 19.10.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.10.2022 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073621BIST