***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul 2. Toplantısı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 21.02.2024Genel Kurul Tarihi 28.03.2024Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza Blok No: 7 / 2 Sarıyer İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi2 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin kabulünün genel kurulun onayına sunulması,3 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 28.03.2024 TARİHLİ GENEL KURUL GÜNDEM-VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul 2. Toplantısı, toplantı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 28.03.2024 Perşembe günü, saat: 11:00' da Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Giz 2000 Plaza Blok No: 7 / 2 Sarıyer İSTANBUL adresinde yapılacaktır.Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251197BIST