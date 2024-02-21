***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.02.2024 20:01
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul 2. Toplantısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 21.02.2024
Genel Kurul Tarihi 28.03.2024
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza Blok No: 7 / 2 Sarıyer İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin kabulünün genel kurulun onayına sunulması,
3 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 28.03.2024 TARİHLİ GENEL KURUL GÜNDEM-VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul 2. Toplantısı, toplantı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 28.03.2024 Perşembe günü, saat: 11:00' da Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Giz 2000 Plaza Blok No: 7 / 2 Sarıyer İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251197
BIST