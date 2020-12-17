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***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

17.12.2020 18:40



***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz ile ilgili Twitter ve Telegram  gibi   sosyal medya  mecraları  ve  iletişim sistemlerinde oluşturulan üyelik bazlı gruplarda asılsız haber ve  söylentilerin  paylaşıldığı, Şirketimize gelen yatırımcı şikayetlerinden anlaşılmakla, aşağıda yer alan açıklamanın yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Şirketimiz, Finansal Tablolarını düzenli olarak  açıklamakta olup en son 30.09.2020 tarihli Finansal tablolarımız ve ekleri set halinde kamuya duyurulmuştur. Sözkonusu Tablolardan da anlaşılacağı üzere, Şirketimiz faaliyetlerine devam etmekte olup, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını çerçevesinde  Cumhurbaşkanlığı Makamının, İstanbul Valiliği'nin ve İl Hıfzısıhha Kurulu'nun almış olduğu kararlar doğrultusunda  uzaktan/esnek  çalışma modeline geçmiş bulunmaktadır.
Öte yandan, Şirketimiz, 02.09.2020 tarihinde kamuya duyurduğumuz değerleme sözleşmesi kapsamında ilgili aracı kurumla sürekli ile iletişim halinde olup, değerleme raporunun hazırlanmasında sona gelindiği bilgisi alınmıştır. Bu  konuda gelişme oldukça   Sayın Paysahiplerimiz ile  derhal paylaşılacaktır.
Dolayısıyla, Paysahiplerimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.06.2020 tarihli açıklamasında da vurgulandığı üzere, yatırımcılarımızın ilgili sosyal medya mecralarında ve  iletişim sistemlerinde oluşturulan üyelik bazlı gruplarda Şirketimiz hakkında yayım ve dağıtımı yapılan asılsız haber ve söylentilere, sözkonusu haber  ve söylentileri yayan ve dağıtan kişilere  itibar etmemeleri, Şirketimiz tarafından yapılan KAP açıklamalarını takip etmeleri, mağduriyet yaşanmaması  adına  son derece önemli  olup, konuyu yüksek hassasiyetinden dolayı  Sayın Paysahiplerimizin bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
Yönetim Kurulu
            
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893712


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