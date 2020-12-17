***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile ilgili Twitter ve Telegram gibi sosyal medya mecraları ve iletişim sistemlerinde oluşturulan üyelik bazlı gruplarda asılsız haber ve söylentilerin paylaşıldığı, Şirketimize gelen yatırımcı şikayetlerinden anlaşılmakla, aşağıda yer alan açıklamanın yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.Şirketimiz, Finansal Tablolarını düzenli olarak açıklamakta olup en son 30.09.2020 tarihli Finansal tablolarımız ve ekleri set halinde kamuya duyurulmuştur. Sözkonusu Tablolardan da anlaşılacağı üzere, Şirketimiz faaliyetlerine devam etmekte olup, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Makamının, İstanbul Valiliği'nin ve İl Hıfzısıhha Kurulu'nun almış olduğu kararlar doğrultusunda uzaktan/esnek çalışma modeline geçmiş bulunmaktadır.Öte yandan, Şirketimiz, 02.09.2020 tarihinde kamuya duyurduğumuz değerleme sözleşmesi kapsamında ilgili aracı kurumla sürekli ile iletişim halinde olup, değerleme raporunun hazırlanmasında sona gelindiği bilgisi alınmıştır. Bu konuda gelişme oldukça Sayın Paysahiplerimiz ile derhal paylaşılacaktır.Dolayısıyla, Paysahiplerimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.06.2020 tarihli açıklamasında da vurgulandığı üzere, yatırımcılarımızın ilgili sosyal medya mecralarında ve iletişim sistemlerinde oluşturulan üyelik bazlı gruplarda Şirketimiz hakkında yayım ve dağıtımı yapılan asılsız haber ve söylentilere, sözkonusu haber ve söylentileri yayan ve dağıtan kişilere itibar etmemeleri, Şirketimiz tarafından yapılan KAP açıklamalarını takip etmeleri, mağduriyet yaşanmaması adına son derece önemli olup, konuyu yüksek hassasiyetinden dolayı Sayın Paysahiplerimizin bilgisine sunarız.SaygılarımızlaYönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893712BIST