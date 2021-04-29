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***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

29.04.2021 14:12



***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/IV. maddesi uyarınca Şirketimiz yönetim kurulu, 30-Nisan-2021 Cuma günü saat 10:30'da Maslak Mahallesi eski büyükdere caddesi İz Plaza Blok 9 Daire 10 Sarıyer /İstanbul adresinde yapılması öngörülen ve 9 Nisan 2021 tarihli ve 10306 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde duyurulan 2019-2020 yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantısının, COVID-19 virüs salgını ve beraberinde getirilen tam kapanma ile birlikte öngörülen sokağa çıkma kısıtlamaları ve genel toplum sağlığı gereklilikleri göz önüne alınarak, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair tedbirler çerçevesinde T.C İçişleri Bakanlığı'nın 27 Nisan 2021 tarihli Tam Kapanma Tedbirleri konulu genelgesine istinaden, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine karar verilmiştir. Gelişmeler ve Devletimizin alacağı yeni kararlar titizlikle takip edilmekte olup, yeni toplantı tarihi kamuoyu ile paylaşılacaktır. Sayın Pay Sahiplerimize saygıyla duyurulur.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932262


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